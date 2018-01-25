Фейковые ярлыки: как RT в Давосе на бездоказательные обвинения Запада отвечал

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе прошла дискуссия на тему фейковых новостей в СМИ. Ведущая BBC Зейнаб Бадави, главный редактор The New York Times Джозеф Хан и соучредитель Википедии Джимми Уэйлс, принявшие участие в обсуждении, обрушились на RT с обвинениями, традиционно не сопроводив их доказательствами (Википедия, пруфлинк в студию!). Представлявшая телеканал заместитель главного редактора RT Анна Белкина, в свою очередь, заявила, что средства массовой информации, критикующие президента США Дональда Трампа за навешивание ярлыка «фейковые новости» на несимпатичные ему СМИ, сами поступают точно так же. Как позднее заметила Белкина, с «самого начала стало понятно, что у участников дискуссии нет единого представления, с чем следует бороться».

На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась дискуссия, посвящённая феномену фейковых новостей. В ней приняли участие заместитель главного редактора RT Анна Белкина, ведущая BBC Зейнаб Бадави, главный редактор The New York Times Джозеф Хан, соучредитель Википедии Джимми Уэйлс и председатель Пакистанской народной партии Билавал Бхутто Зардари.

В ходе обсуждения Белкина заявила, что фейковые новости стали инструментом для достижения определённых целей, который используют не только общественные деятели или политики, но и СМИ, чтобы избежать критики в свой адрес и заставить замолчать тех, кто придерживается иного мнения.

«Любая фейковая информация может негативно повлиять не только на политические процессы, но и на общественное обсуждение в целом», — добавила она.

В ответ на заявления, что телеканал RT часто обвиняют в использовании фейковых новостей, Белкина сказала: «Все эти обвинения в отношении RT являются бесспорно ложными».

«В ходе избирательной кампании представители штаба Макрона неоднократно обвиняли RT в распространении фейковых новостей об их кандидате. Но как во время самой кампании, так и после неё они не представили ни одного доказательства в подтверждение данных заявлений», — отметила заместитель главного редактора RT.

Ведущая BBC обрушилась на канал с критикой. Она заявила, что RT и BBC «нельзя ставить на одну доску».

«Вы говорите, что RT — точно такая же национальная телекомпания, как и BBC. Однако над BBC стоит независимый регулятор Ofcom, который никак не связан с правительством. К тому же BBC регулярно выпускает репортажи и журналистские расследования, содержащие критику в адрес властей. RT этим занимается?» — продолжила Зейнаб Бадави.

Зейнаб Бадави

Gettyimages.ru

© Jeff Overs/BBC News & Current Affairs

Белкина заявила, что RT также занимается расследованиями и его материалы содержат критику властей. Заместитель главного редактора телеканала напомнила британской журналистке, что работу RT также регулирует Ofcom.

«И все наши передачи должны соответствовать его требованиям», — добавила она.

Один из участников панели не успокаивался: «Ofcom не раз выносил вам предупреждения», — обратился он к Белкиной.

«Но меньше, чем BBC. Нас не штрафовали, как BBC. Однако проблема в том, что предъявляемые к RT требования постоянно меняются. Канал, конечно, допускал ошибки в своих материалах. Но мы их исправляли: публиковали уточнения, информировали свою аудиторию. Но в отношении RT и других альтернативных СМИ подобные обвинения используются как способ представить нашу деятельность в неверном свете», — отметила Белкина.

Стоит напомнить, что в 2008 году британское агентство по надзору и регулированию в сфере СМИ (Ofcom) оштрафовало BBC на рекордную для неё сумму в £400 тыс. за фальшивые конкурсы. А в 2015 году британский регулятор обвинил BBC в продвижении пропагандистских фильмов неправительственных организаций и зарубежных правительств.

С нападками на RT обрушился и соучредитель Википедии Джимми Уэйлс. «Мы должны различать фейковые новости, созданные подростками... и пропаганду наподобие RT. Путать их — действительно огромная ошибка», — заявил он.

Уэйлс сообщил, что аспиранты некоей школы журналистики в Колумбии нашли несколько примеров искажения информации на телеканале RT. Однако уточнять, в чём конкретно был уличён телеканал, он не стал.

Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс

globallookpress.com

© Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Заметим, что Википедия, соучредителем которой является Уэйлс, представляет собой свободную энциклопедию, которую может редактировать практически любой пользователь сети. Её нередко критикуют за возможность добавления ложной или непроверенной информации. Однако на этом никто из участников дискуссии не стал акцентировать внимание.

Впрочем, непогрешимость западных СМИ поставил под сомнение председатель Пакистанской народной партии Билавал Зардари.

«Давайте не будем забывать, что (новости. — RT) про оружие массового уничтожения в Ираке также были фейковыми», — напомнил он.

С ним не согласился главный редактор The New York Times Джозеф Хан.

«Я бы не хотел, чтобы мы ушли отсюда с общим пониманием того... что оружие массового уничтожения в Ираке является хорошим примером фейковых новостей. Для меня это не является хорошим примером фейковых новостей», — сказал журналист.

По его словам, это пример «серьёзной ошибочной политики в отношении политической цели, которая агрессивно и неточно освещалась средствами массовой информации».

© RT

Главный редактор The New York Times также отметил, что считает «серьёзной проблемой» использование термина «фейковые новости» президентом США Дональдом Трампом.

«Определение Трампом фейковых новостей является абсолютно фейковым. Это — универсальная формулировка, чтобы очернить тех, кто держит под контролем влиятельных людей», — считает Джозеф Хан.

С самого начала стало понятно, что у участников дискуссии нет единого представления, с чем следует бороться. Об этом заявила Анна Белкина по итогам встречи.

«Те же самые журналисты, которые высмеивают Трампа за то, что он навешивает на несимпатичные ему СМИ ярлык «фейковые новости», сами поступают точно так же. Например, в отношении RT, без всяких оснований и доказательств обвиняя наш канал в том, чего он никогда не делал. Это просто способ заткнуть рот альтернативному источнику новостей», — подытожила заместитель главного редактора RT.