«Справедливый анализ»: Ofcom отклонил жалобу основателя Bellingcat на «нечестное» освещение его деятельности в эфире RT

Британский медиарегулятор Ofcom в очередной раз отклонил жалобу основателя Bellingcat блогера Элиота Хиггинса на RT. Активист обвинял телеканал в том, что в сюжете, посвящённом его деятельности, он якобы был выставлен в негативном свете. Однако специалисты Ofcom не обнаружили никаких нарушений. Какую оценку регулятор дал «диванной аналитике» Хиггинса — в материале RT.

Ofcom — британский орган, регулирующий работу вещательных организаций, — отклонил жалобу, поступившую от Элиота Хиггинса, блогера и по совместительству профессионального исследователя просторов интернета. Он утверждал, что RT в своём репортаже представил нелестным образом.

Основатель группы журналистских расследований Bellingcat обычно не стесняется сообщать в Twitter о решениях Ofcom, касающихся RT. Однако по поводу недавнего решения он пока ничего не написал.

Хиггинс пожаловался на RT в связи с тем, что канал усомнился в убедительности отдельных аспектов проведённого им расследования обстоятельств крушения самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, которое произошло на востоке Украины в 2014 году. При расследовании инцидентов в зонах конфликта журналист, по большому счёту, ограничивается просмотром видео в социальных сетях и изучением спутниковых снимков в сервисе Google Earth. При этом особенный интерес для Хиггинса представляют Сирия и Украина.

В перерыве между напряжёнными расследованиями основатель Bellingcat любит смотреть RT и огорчаться из-за увиденного. Мнение Хиггинса часто расходится с тем, что рассказывают журналисты RT, которые, в отличие от него, привыкли вести репортаж непосредственно с места событий. Отметим, что основатель Bellingcat пожаловался на RT в Ofcom уже не в первый раз — и не в первый раз получил отказ.

На этот раз итоговое решение сформулировали следующим образом: «Жалобу господина Хиггинса на нечестное или несправедливое освещение его работы в эфире RT Ofcom отклоняет».

Из постановления Ofcom становится ясно, что более основательно, чем к расследованиям происшествий в Сирии и на Украине, Хиггинс подошёл лишь к изложению своих жалоб в отношении RT.

А возмутила его критика — по мнению Ofcom, справедливая. В эфире RT предположили, что сидеть дома и уверенно рассуждать о событиях, которые произошли за тысячи километров от вас, — не самый научный подход. В свою защиту RT напомнил, что ранее Хиггинс весьма спокойно относился к присвоенному ему статусу «диванного эксперта».

Блогер также выразил недовольство в связи с тем, что ему не дали возможности ответить на прозвучавшую в его адрес критику. Представителям Ofcom он заявил, что «был бы рад обсудить произошедшее в эфире RT». Канал RT, в свою очередь, сообщил британскому медиарегулятору, что Хиггинс отказывался комментировать посвящённые ему материалы по меньшей мере пять раз и как минимум однажды открыто заявил о своём отказе в соцсетях.

Хиггинса особенно возмутило использование в сюжете RT его же слов о том, что у него нет опыта в обсуждаемой им сфере. Как ясно из документа Ofcom, он также без лишней скромности именует себя «всемирно признанным экспертом».

А вот и тот самый сюжет, который так возмутил Хиггинса.

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В своей жалобе он указал, что этот сюжет «порочит его работу».

А в ответ представители Ofcom заявили следующее: «Мы пришли к выводу, что в вышедшем в эфир материале о г-не Хиггинсе представлен справедливый анализ его работы».

В документе медиарегулятора также говорится: «…не выявлено признаков обвинений в неправомерных действиях или некомпетентности, как не было обнаружено и иных серьёзных заявлений в адрес г-на Хиггинса. Таким образом, вещательная организация не была обязана заблаговременно обеспечить ему реальную возможность ответа во избежание несправедливого к нему отношения».

Реакции со стороны Хиггинса пока не последовало.