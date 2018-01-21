Система Си: зачем Китай собирается менять Конституцию

Власти Китая намерены изменить Конституцию. Согласно решению пленума ЦК Компартии, в неё планируют внести имя Си Цзиньпина, упомянув его идеи о «социализме с китайским лицом». Также главный документ страны дополнит статья о создании специального антикоррупционного органа, подотчётного только высшему руководству государства. RT выяснял, с какой целью Пекин впервые за 14 лет дополняет основной закон.

На завершившемся на этой неделе II пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая высшее партийное руководство страны выступило с предложением изменить Конституцию КНР.

Как сообщает англоязычный орган ЦК КПК Global Times, в новой версии основного закона государства должны найти своё отражение «важные теоретические достижения, принципы и направления политики, одобренные на 19-м съезде Коммунистической партии Китая (прошедшем в октябре 2017 года. — RT), в особенности мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими чертами в новую эру».

В действующей Конституции КНР упоминаются имена только двух китайских руководителей — основателя государства Мао Цзэдуна и основоположника китайских экономических реформ Дэн Сяопина.

«Пленум подчеркнул, что идеи Си Цзиньпина о социализме с китайскими чертами в новую эру представляют собой последнее достижение китайского марксизма и ведущую идеологию, которой партия и государство будут придерживаться продолжительное время», — отмечается в коммюнике пленума.

Сейчас в КНР действует Конституция, принятая в 1982 году. Последний раз поправки в неё вносились в 2004-м, когда в основном законе страны были закреплены гарантии частной собственности и соблюдения прав человека. Изменять Конституцию может Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), сессия которого запланирована на март 2018 года.

«Это очень важный шаг, поскольку китайская Конституция является вещью незыблемой, и, самое главное, ранее в неё добавлялись только идеи Дэн Сяопина и некоторые формулировки Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао без включения их фамилий, — отметил в интервью RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — То есть сейчас впервые со времён Дэн Сяопина в Конституции будет прописана новая фамилия. Происходит фиксация Си Цзиньпина в истории».

В октябре 2017 года по итогам 19-го съезда КПК идеи Си Цзиньпина уже были закреплены в уставе Коммунистической партии Китая.

Люди приветствуют Си Цзиньпина (справа)

Глобальный лидер

«В китайской истории до прихода к власти Си Цзиньпина только два человека были увековечены в партийном уставе — это Мао Цзэдун и Дэн Сяопин», — отметил в интервью RT участник Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук КНР Евгений Грачиков.

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По его словам, такое положение дел подчёркивало приверженность всех последних руководителей КНР принципам, изложенным Дэн Сяопином, — ставке на экономическое развитие и осторожный курс во внешней политике.

Принципиально менять политику Китая после Дэн Сяопина начал именно Си Цзиньпин. Поэтому он достоин встать рядом с двумя крупнейшими деятелями КНР XX века, имена которых связаны с серьёзными преобразованиями, считает эксперт.

«С приходом к власти Си Цзиньпина внешняя политика Китая в корне изменилась, — отметил политолог. — Китай стал глобальной державой, достиг успехов в экономике, и во главу угла в международных отношениях Китая надо ставить политику».

КНР предлагает глобальные проекты типа «Одного пояса, одного пути», развивает политическое сотрудничество со странами мира, направленное на реализацию национальных интересов Поднебесной, ведёт активное военное строительство. Эта концепция китайского величия и активной внешней политики без отказа от завещанных Дэн Сяопином рыночных реформ и есть те самые «идеи Си Цзиньпина», которые планируется закрепить в китайской Конституции.

«Си Цзиньпин во внешней политике позиционирует себя как глобальный лидер, который вносит существенный вклад в развитие мира», — отмечает Евгений Грачиков.

Стремление закрепить его имя и идеи в Конституции означает решимость Китая и далее следовать активному внешнеполитическому курсу и претендовать на статус ведущей мировой державы, добавил эксперт.

По мнению Евгения Грачикова, закрепление идей Си Цзиньпина в главном документе страны направлено на то, чтобы после его ухода с высших государственных и партийных постов «никто уже не смог бы отменить все те начинания, которые он сейчас проводит в жизнь».

Удар по коррупции

Помимо увековечивания имени Си Цзиньпина в истории, пленум ЦК КПК заявил о необходимости создания «централизованного, авторитетного и высокоэффективного» органа по борьбе с коррупцией, в руках которого сосредоточились бы функции контроля как над государственными, так и над партийными чиновниками. Сейчас эти задачи выполняет несколько государственных и партийных органов, среди них — Министерство контроля КНР и Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины.

Китайский бизнесмен Лай Чансин, обвинённый в даче взяток, во время экстрадиции из Канады в КНР в 2011 году

Reuters

Последний орган стал ключевым в антикоррупционной кампании, развёрнутой Си Цзиньпином после прихода к власти. По данным, опубликованным Центральной комиссией Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2017 года, за пять лет правления Си за преступления коррупционной направленности были осуждены 1,3 млн человек. Среди осуждённых — крупные партийные и государственные деятели: бывшие члены политбюро, главы крупных городов и министры. Более 10 тыс. человек были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

Однако партийный антикоррупционный орган в своей деятельности был ограничен лишь контролем над членами партии, а теперь планируется использовать его методы и аппарат для контроля над теми, кто не является членами КПК: беспартийными чиновниками и бизнесменами.

В ноябре 2017 года общественности был представлен новый закон, по которому в стране должен быть создан верховный проверяющий орган — Национальная комиссия по контролю. Его главная функция — борьба с коррупцией и злоупотреблением властью на всех уровнях.

Новый элемент государственной структуры, по замыслу китайских законодателей, не должен быть подотчётен ни Верховному народному суду, ни прокуратуре, ни даже правительству — Государственному совету КНР и должен получить самые широкие полномочия — от организации проверок до расследования коррупционных дел, проведения арестов и задержаний.

Борьба с бюрократией

«Скорее всего, новый орган будет возглавляться непосредственно Си Цзиньпином или прямо подчиняться ему, — полагает Алексей Маслов. По его мнению, это отвечает задачам концентрации власти в руках китайского лидера.

«Не обходится и без внутриполитического фактора, — объясняет необходимость укрепления власти Си Евгений Грачиков. — На фоне успехов в экономике наблюдается разбалансировка внутренней политики, обособление, регионализация, появление кланов, группировок, преследующих свои частные интересы. Поэтому Си Цзиньпин начинает борьбу с бюрократией, понимая, что власть надо концентрировать в одних руках».

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Однако эти предложения встретили критику некоторых китайских юристов, отметивших, что если закон будет принят, то по факту не прописанная в основном законе страны Национальная комиссия по контролю окажется на одном уровне с высшими конституционными государственными органами, формально подотчётными Всекитайскому собранию народных представителей.

«Теоретически эта комиссия может быть создана и решением правительства, — отмечает Алексей Маслов. — Но я не исключаю, что Си Цзиньпин захочет провести это через Конституцию».

«Си Цзиньпин фактически создаёт новую систему государственного управления. Всё, что он сделал по линии партии, он стремится теперь закрепить на государственном уровне, — объясняет создание нового контролирующего органа Евгений Грачиков. — Он стремится не только попасть в историю со своим именем, но и изменить саму структуру власти. Государственная власть укрепляется, партийная власть укрепляется, более жёсткая дисциплина на местах».

На третий срок

По словам экспертов, вполне вероятно, что до мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей могут быть внесены и другие предложения по изменению основного закона КНР. По словам Алексея Маслова, в Конституцию могут включить формулировку о приверженности Китая экологическим ценностям, а также изменить роль Центрального военного совета, который из подчинения ВСНП перейдёт в ведение ЦК КПК.

«Очень может быть, что к моменту изменения Конституции начнётся обсуждение роли национального лидера, на которую может претендовать Си Цзиньпин», — считает Маслов.

Сейчас председатель КНР может занимать эту должность не более двух сроков по 5 лет подряд, причём первые пять лет Си уже отработал.

Сувенир с фотографиями Си Цзиньпина (слева) и Мао Цзэдуна

Reuters

© Kim Kyung Hoon

«Многие говорят, что он готовит почву, чтобы изменить практику, при которой председатель КНР может руководить страной не более 10 лет, поскольку те реформы, которые он проводит, нельзя осуществить за этот срок», — утверждает Евгений Грачиков.

Алексей Маслов отмечает, что последний съезд КПК, где не был обозначен возможный преемник Си Цзиньпина, показал, что глава КНР намерен надолго задержаться в политике. Но и нарушать Конституцию Си не намерен.

«Будут либо изменены сроки или число сроков правления, либо будет введена новая должность — например, национального лидера, — утверждает политолог. — И это, скорее всего, пройдёт через всенародное обсуждение».