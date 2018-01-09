«Не будь лицемерным, CBS»: в соцсетях осудили американский канал за предвзятую подачу интервью с Маргаритой Симоньян

Через пять лет в США узнают, что никакого «вмешательства» России в президентские выборы в 2016 году не было. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью американскому телеканалу CBS. Она в очередной раз прокомментировала «связи Москвы» с командой Трампа, ответила на вопрос, поддерживал ли телеканал кандидата от Республиканской партии, а также рассказала, почему изменилось отношение россиян к Соединённым Штатам. Как пользователи соцсетей раскритиковали канал CBS за предвзятость по отношению к Симоньян — в материале RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью ведущей программы «60 минут» на канале CBS Лесли Шталь. В ходе беседы журналист в очередной раз ответила на вопросы о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Также Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в том, что телеканал RT якобы поддерживал кандидата от Республиканской партии Соединённых Штатов Дональда Трампа, и рассказала, с какими трудностями может столкнуться RT после регистрации в качестве иностранного агента в Америке.

В ходе интервью Лесли Шталь напомнила, что разведслужбы США считают RT инструментом информационной войны. По их данным, СМИ якобы использовали для вмешательства в американские выборы.

В ответ Маргарита Симоньян возразила, что американские СМИ ведут настоящую кампанию против властей РФ, но при этом продолжают работать на территории страны.

«Следует ли нам закрыть все американские СМИ в России только из-за того, что все они настроены против Путина? Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны?.. Своими действиями они (власти США. — RT) камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России?» — заметила она.

Симоньян также подчеркнула, что в докладе разведслужб США её имя упомянуто 27 раз.

Стоит отметить, что интервью периодически перебивается закадровыми вставками — комментариями, которые во многом навязывают зрителю позицию CBS.

«Симоньян не согласна с оценкой разведсообщества США, утверждающего с высокой степенью уверенности, что… именно Путин поручил провести кампанию по воздействию на общественное сознание в 2016 году с целью повлиять на президентские выборы в США… Не согласна она и с заявлением, что RT, государственная машина пропаганды, участвовала в этой кампании», — сообщает CBS.

«Мы не делали ничего противозаконного, тайного или противоестественного. Мы ни в чём не замешаны», — подчеркнула главный редактор RT.

Журналистка CBS отметила, что даже при регистрации RT в качестве иностранного агента телеканал не будет подвергаться цензуре. Однако Симоньян сказала, что это создаст для канала определённые трудности.

«Это неправда, потому что мало кто захочет работать под ярлыком иностранного агента. То же самое произойдёт с американскими СМИ в России. Абсолютно то же самое. Тогда посмотрим, кто согласится работать на американские СМИ у нас под ярлыком иностранного агента», — заметила она.

Ведущая Лесли Шталь заявила, что американские разведслужбы считают «доказанным фактом» вмешательство России в выборы в США.

«И вы им верите… Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Вы же этому верили, правда? Пожалуйста, продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что ничего этого не было», — отметила Симоньян.

Однако американская телеведущая напомнила: Facebook и Twitter также заявляли, что Россия якобы использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах. При этом она не упомянула, что так называемые российские аккаунты для продвижения республиканца заказали рекламу на незначительные суммы, а многие объявления демонстрировались пользователям уже после голосования или вовсе не дошли до аудитории.

По словам юрисконсульта компании Facebook Колина Стретча, сумма «российских» трат на политическую рекламу в соцсети составила около $100 тыс. При этом $46 тыс. было потрачено до выборов. Для сравнения: Дональд Трамп и Хиллари Клинтон заплатили за рекламу в Facebook в общей сложности $81 млн.

В ноябре юристы Twitter, Facebook и Google дали показания в сенате по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Они сообщили, что российские СМИ политику сервисов не нарушали.

Более того, обнародованная статистика показала, что аудитория «связанных с Россией» аккаунтов была недостаточной для того, чтобы воздействие на неё каким-либо образом отразилось на результатах голосования.

Однако Симоньян не исключила, что ряд российских медиа могли высказывать своё мнение относительно кандидатов на пост президента США, но то же самое делали и американские, и французские, и британские СМИ.

«Мы же видели, что британские СМИ поддерживали Хиллари, и никто по этому поводу не возмущался. Французские СМИ тоже были за Клинтон — и тут тишина. А когда какие-то российские СМИ якобы поддержали Трампа, сразу началась вакханалия», — отметила главный редактор RT.

Тем временем слова Маргариты Симоньян продолжают комментировать за кадром.

«По утверждению RT, они испытывают на себе предвзятое отношение со стороны представителей Кремниевой долины. Так, YouTube лишил телеканал RT премиального статуса, а Twitter запретил аккаунтам RT размещать рекламные посты. Кроме того, Министерство юстиции США признало RT иностранным агентом. По мнению возмущённой Маргариты Симоньян, это является грубейшим нарушением свободы слова, провозглашённой в Конституции США», — отмечает CBS.

Маргарита Симоньян также подчеркнула, что канал не оказывал поддержку Дональду Трампу.

«RT не был за Трампа. Но наша вина в том, что RT не поддержал и Клинтон тоже», — сказала Симоньян.

Ведущая CBS вспомнила торжественный ужин по случаю десятилетия RT, на который был приглашён экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн. Во время ужина он сидел за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

В США неоднократно заявляли, что эта встреча — свидетельство так называемых контактов российских властей с Трампом.

«Путин вообще не знал, кто это такой. Честное слово», — повторила главред.

Об этом Симоньян уже говорила ранее.

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чём с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: «С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США». — «Военной разведки? Серьёзно?» — удивился Путин», — рассказывала она.

О том, что никакого разговора с Флинном во время мероприятия не было, заявлял и сам президент России в интервью другому американскому телеканалу — NBC News.

«Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушёл», — отмечал Путин.

В интервью CBS Симоньян также рассказала, как и почему изменилось отношение россиян к Америке.

Как отмечается в закадровой справке, раньше российской журналистке «очень нравилась Америка, особенно когда она приехала по обмену учиться в городок Бристоль в штате Нью-Гемпшир».

«Нью-Гемпшир — очень красивое место», — подтвердила главный редактор RT, отметив, что постепенно её отношение к США стало меняться.

«Это произошло не только со мной, а, можно сказать, с большинством россиян. Почти со всеми. Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию», — отметила она.

По словам Симоньян, в России такие действия Соединённых Штатов сочли совершенно «несправедливыми, недопустимыми и незаконными, поскольку ООН не давала мандата на проведение этих авиаударов».

В комментарии CBS привёл официальную позицию Вашингтона: «Соединённые Штаты назвали эту натовскую операцию гуманитарной миссией, направленной на предотвращение этнических чисток, однако Россия восприняла её как американскую агрессию вблизи своих границ».

«Для нас это был шок. На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли всё, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам ещё сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом в 1999 году — бац! — вы разбомбили Югославию. И на этом всё кончилось — вы в одночасье потеряли нас. К сожалению», — резюмировала главный редактор RT.

«Почему вы нападаете на Симоньян?»

Пользователи соцсетей раскритиковали телеканал CBS и выступили в поддержку Симоньян.

Кто-нибудь слушает (интервью. — RT)? Я думаю, она (Маргарита Симоньян. — RT) великолепна! Послушайте, что они говорят. Пожалуйста, Лесли, она ответила на ваши вопросы. Я всегда уважала ваш метод работы, но почему вы нападаете на Симоньян?» — написала пользователь Twitter под ником janice_tittel.

Is anyone listening? I think she's brilliant! Listen to what they say.

Please Leslie she answered your questions.

I always respected your reporting but why did attack Simonyan? — Janice Tittel (@janice_tittel) January 8, 2018

«Симоньян выглядит совершенно нормально, но Лесли Шталь смотрится жалко. Она действительно столь глупа или притворяется? Американские СМИ превратились в провинциальное сельское радио», — заметил пользователь GorskyDmitry.

Simonyan looks perfectly normal but Lesley Stahl , it's pathetic . is she really so stupid or is it a sham . the American media has turned into a provincial village radio — Gorsky Dmitry (@GorskyDmitry) January 8, 2018

«Маргарита (Симоньян. — RT) задала жару и всех вас заткнула за пояс. Помереть со смеху! Повторите интервью», — написал пользователь LarryKilbury.

Margarita from RT kicked your butts and spanked your behinds. LOL. Please repeat interview. — Larry Kilbury (@LarryKilbury) January 8, 2018

«Вы обвиняете RT в том же, что делает основная часть средств массовой информации США по отношению к Трампу. Я не поклонник России, но не будь лицемерным, CBS!» — отметил пользователь Dottie_E_Beligo.

same things you accuse RT of are the exact things mainstream US media doing to Trump; I'm no Russia fan but don't be a hypocrite CBS! — Kevin McKinley (@Dottie_E_Beligo) January 8, 2018

«60 минут» перестала быть умной (передачей. — RT) после того, как стала задавать такие глупые вопросы», — считает lenOsintCa.

60Mins did not look too smart asking such stupid questions.. 🤣🤣🤣 — L,E,N. (@lenOsintCa) January 7, 2018

«Хватит уже с этой русской темой, перестаньте стегать мёртвую лошадь, никаких доказательств спустя год», — добавил fred_felter.