Оружейный барон: как выходец из России Герман Гуторов продал украинской армии бронемашины на $100 млн

Как выяснил RT, выходец из России, владелец канадской группы компаний Streit бизнесмен Герман Гуторов зарабатывает на продаже копий американских бронеавтомобилей Вооружённым силам Украины, в том числе для полка «Азов»*. Качество техники вызывает вопросы у специалистов, зафиксировано множество фактов её уничтожения российскими военными, но с начала конфликта в Донбассе Гуторов, по подсчётам RT, выручил с её продаж порядка $100 млн. Хотя оружейный барон давно живёт за границей, данных, что он отказался от гражданства РФ, нет. Если бизнесмен его сохранил, то за поставки бронеавтомобилей ВСУ его могут привлечь к ответственности за госизмену, считают эксперты.

Герман Гуторов родом из Свердловской области. По окончании Института народного хозяйства им. Плеханова в Москве пять лет работал в ОБХСС МВД (аналог современного Управления по борьбе с экономическими преступлениями). В начале 1990-х уволился из органов и занялся бизнесом — начал возить в Россию из Канады бронированные фургоны для инкассаторов. В 1992-м эмигрировал в Канаду, зарегистрировал компанию Streit Group и открыл собственный цех по сборке бронированных фургонов.

В 2002 году Гуторов заключил первые контракты с американскими властями на поставку бронированной версии гражданских Ford и Toyota для Минобороны и Управления по борьбе с наркотиками США. В 2008—2012 годах он открыл сборочные цеха в Арабских Эмиратах.

Политические события на Украине 2013—2014 годов и обострение ситуации на востоке Украины открыли двери торговцам оружия. Изученные нами открытые источники позволяют утверждать, что в 2014 году Гуторов первым предложил украинскому правительству поставлять для ВСУ бронемашины. А после начала украинского конфликта бизнесмен купил себе яхту «Королева Алла» стоимостью $12 млн.

Также на russian.rt.com «Оружия у них достаточно»: боевиков с Украины и беженцев готовят к организации беспорядков после выборов в Грузии

К этому моменту у Гуторова уже давно было гражданство Канады и долговременная бизнес-виза в Эмиратах. Но при этом сведений, что Гуторов отказался от гражданства РФ, нет. По данным источников RT, у него до сих пор имеется особняк в посёлке Николина Гора Одинцовского городского округа Московской области. Если российское гражданство у Гуторова сохранилось, то его действия по поставкам бронемашин на Украину могут быть расценены как госизмена, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Под государственной изменой теперь понимается также оказание консультационной, финансовой и иной помощи иностранному государству во вред Российской Федерации, — отметил заслуженный юрист России. — Если этот человек является гражданином РФ, а подконтрольные ему фирмы продавали оружие Украине, то его можно привлечь по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

В данном случае неважно, на территории какой страны совершалось преступление, добавил эксперт.

Ширпотреб от Гуторова

В 2014 году Streit Group заключила контракты с украинским Кременчугским автомобильным заводом (КрАЗ). На мощностях компании «АвтоКрАЗ» по лицензии Streit стали производить четыре модели военных бронированных колёсных автомобилей: «Кугуар», «Спартан», а также более тяжёлые «Шрек» и «Фиона».

Однако, как признают сами кразовцы, уровень локализации низкий: только 10—20% узлов украинские, остальные — американские и азиатские, в том числе японские. Так, одна из самых распространённых машин семейства Streit на украинском рынке — бронеавтомобиль КрАЗ «Кугуар», он же Streit Coguar — базируется на старом шасси Toyota Land Cruiser 79.

Украинский военный бронетранспортер КрАЗ «Кугуар»

Gettyimages.ru

© NurPhoto

По данным на 2014 год, в подразделениях ВСУ, погранслужбы Украины и Национальной гвардии было 77 таких машин. К 2023-му их закупили уже более 200. Несколько десятков бронеавтомобилей эксплуатируются в полку «Азов».

Это копия американской машины Coguar. Оригинал обходится в $730 тыс., стоимость гуторовской модели втрое ниже — $200—215 тыс. У американцев Coguar входит в класс MRAP (колёсная бронемашина с усиленной защитой от мин), тогда как КрАЗ создан на гражданском шасси и классифицируется как APC (бронированная машина для транспортировки личного состава).

С учётом инфляции, которая за пять лет на Украине составила 45%, один «Кугуар» стал обходиться в $277 тыс. (в декабре 2021 года именно по такой цене одна из частей ВСУ заказывала броневики).

Таким образом, в среднем на одну машину Киев тратил по $230 тыс. За минусом добавленной стоимости КрАЗа с одного броневика компании Гуторова зарабатывают, по данным украинской стороны, $198 тыс. То есть, продав Украине 200 автомобилей «Кугуар», только на этой модели он заработал $40 млн.

Уже в 2014-м, потеряв одну из машин, которая подорвалась на мине ополчения, украинские военные убедились, что «Кугуары» для прямых боестолкновений приспособлены мало. Позднее, в 2022—2023 годах, в украинских каналах регулярно появлялись фото и видео обгоревших броневиков.

Уничтоженный «Кугуар» под Угледаром.

© Скриншот из видео

Непроходимый «Спартан»

Помимо «Кугуаров», на КрАЗе по лицензии Гуторова собирают бронемашины «Спартан». Это старший брат «Кугуаров», внедорожник, построенный на шасси Ford 550, на котором стоят такие гражданские пикапы, как Ford Super Duty.

Кроме брони класса 6A, броневик «Спартан» оснащается тепловизором, системой ночного видения и собственной системой вооружения. Последняя может включать противотанковый комплекс «Сармат», способный поражать танки на расстоянии до 6 км.

В боевых условиях «Спартаны» оказались ещё более проблемными: сразу после начала эксплуатации были обнаружены существенные дефекты техники. Производители получили информацию о проблемах с редуктором, амортизаторами и другими элементами.

При проведении испытаний «Спартан» продемонстрировал ряд недостатков, писали украинские журналисты. Первый КрАЗ «Спартан» вышел из строя через месяц после начала конфликта в Донбассе. Критику вызывала и проходимость машины.

Украинский механик из «Азова» с позывным Тихоход писал, что проходимость «Спартана» на местности хуже, чем у легкового автомобиля Chery Amulet.

Стоимость «Спартана» в середине 2010-х составляла $400 тыс., сейчас с учётом инфляции — не меньше $500 тыс. В среднем одна машина обходилась в $450 тыс. По открытым данным, только с 2014 по 2016 год компания Streit поставила на Украину 75 единиц такой техники. Ещё несколько десятков броневиков было поставлено в последующие годы (их точное число не раскрывается).

Некоторое количество этих машин было выведено из строя — RT насчитал минимум пять сообщений с фото- и видеосвидетельствами в соцсетях, на которых видны подбитые «Спартаны».

Уровень локализации «Спартана» ещё ниже, чем у «Кугуара». Как писал механик азовцев, от украинского там только табличка КрАЗ и противотанковая система «Сармат». Значит, добавочная стоимость для КрАЗ минимальна. Только по известным нам поставкам компании Гуторова заработали на «Спартанах» $33,75 млн.

Бронированные огры

На вооружении украинской армии также КрАЗ «Шрек» и «Фиона», поставляемые группой Streit Гуторова. Они относятся к классу MRAP, что означает усиленную противоминную защиту.

В автомобиль помещаются до 12 человек. Производители обещают, что машина спасёт их даже в случае подрыва 7 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте под днищем. «Шрек» в качестве машины разминирования используется ОБСЕ, в частности для мониторинговых миссий. Один «Шрек» обходится украинской армии в $1 млн.

Шестиколёсная «Фиона» — машина с усиленной противоминной защитой и V-образным днищем на базе трёхосного КрАЗ-6322.

Помимо броневиков, КрАЗ в сотрудничестве со Streit выпускает бронированные грузовики КрАЗ «Раптор».

Во всех трёх модификациях доля украинской локализации составляет от 40 до 80%, потому что машины собираются на базе кразовского шасси.

«Шреков» выпущено было немного, а «Фион» — вообще единичные экземпляры. Но и этих редких персонажей успешно подбивают российские войска. Telegram-канал Colonelcassad сообщал о подбитом в декабре 2022 года «Шреке» в Херсонской области.

Между тем на контрактах с украинской стороной Гуторов со времени начала боевых действий в ЛНР и ДНР заработал минимум $100 млн. По подсчётам RT, с 2014 года он продал Украине не меньше 300 бронемашин различных моделей.

Автомобильная сеть барона

В Канаде, ОАЭ, Великобритании и США функционирует целая сеть компаний под брендом Streit. RT насчитал 20 юридических лиц, которые напрямую или опосредованно контролирует выходец из России Герман Гуторов. Первоначально это была компания Streit Manufacturing в Канаде, затем там же было открыто юрлицо Streit Armored Cars. В обеих компаниях Гуторов до сих пор является совладельцем, о чём свидетельствуют выписки из канадского реестра юрлиц.

Головным юрлицом примерно с 2012 года стала эмиратская компания под названием Streit Group FZ-LLC с несколькими учредителями, имена которых реестр не раскрывает. Компания зарегистрирована в 2008 году в эмирате Рас-эль-Хайма, в местной свободной экономической зоне RAKEZ (Ras Al Khaimah Economic Zone). Всего в различных эмиратах в разные годы было открыто 13 юридических лиц. Некоторые действуют до сих пор, другие уже закрыты.

К декабрю 2022 года на складах Streit находилось 1,5 тыс. готовых автомобилей. Большая часть была сделана под Украину — главного потребителя этой марки: согласно корпоративному видео, в ангарах стояло 254 машины КрАЗ «Кугуар» и 508 броневиков «Спартан».

Открывать и сам завод, и эти ангары приезжал лично эмир Рас-эль-Хаймы шейх Сауд бен Сакр Аль Касими, член Высшего союзного совета ОАЭ. Визит столь высокой особы вряд ли был бы возможен без одного незаметного, но важного для Гуторова сотрудника. Это ещё один выходец из России, консультант по открытию бизнеса в ОАЭ Дмитрий Красногор, обладающий широкими связями в ОАЭ.

Связи эти образовались благодаря отцу — Сергею Красногору, который был генеральным консулом РФ в Дубае с 2007 по 2012 год. Теперь его сын — директор собственной консалтинговой компании TRES OTC DMCC. Дмитрий Красногор помогает иностранному бизнесу получить лицензию на открытие фирмы в ОАЭ, консультирует по вопросам регистрации и ведения бизнеса в свободных экономических зонах. Как выяснил RT, он также занимает пост директора по развитию в головной компании Гуторова Streit Group FZ-LLC.

Авторитетный бизнес

В США у фирм Гуторова крепкие корни. На федеральном портале закупок RT обнаружил 109 тендеров, которые с 2002 по 2020 год заключило правительство США с компаниями Гуторова.

Часть информации скрыта, поэтому мы смогли подсчитать стоимость только тех контрактов, где она указана. Всего с 2002 по 2020 год группа компаний Streit Германа Гуторова заработала на контрактах с американским правительством $21,78 млн.

Самый крупный контракт был заключён в августе 2007 года. Тогда Министерство армии (одно из трёх ведомств, образующих Минобороны США) заключило с канадской Streit Manufacturing Inc договор на поставку тяжелобронированных внедорожников на $3,46 млн. За эти деньги предлагалось отправить 57 бронемашин. Таким образом, средняя цена автомобиля составляла тогда $60 тыс.

Интересно, что Гуторов продолжил зарабатывать в Штатах даже после судебных претензий к нему со стороны федерального правительства. Так, в 2015 году Министерство торговли США обвинило Гуторова и Streit USA Armoring LLC, американский филиал компании, в помощи незаконному экспорту в Венесуэлу, на Филиппины, в Афганистан, Ирак, Нигерию и Сингапур. В эти страны попали бронированные автомобили, способные противостоять огню из тяжёлых пулемётов. Ими пользуются также члены наркомафии, местные командиры и лидеры террористов.

Гуторов пошёл на сделку со следствием и был оштрафован на $250 тыс. Но и после судебных разбирательств количество контрактов с американской армией не уменьшилось, а, наоборот, начало расти. По собственному признанию Гуторова, сейчас годовой оборот всей группы компаний Streit составляет $250 млн.

Через сервис проверки поставщиков по контейнерным перевозкам RT насчитал 18 поставок контейнеров с автомобилями и запчастями в порты назначения, которые находились в Омане, Сингапуре и ОАЭ, а также на Багамах, в Индии и Испании. Стороной поставки была компания Streit Security Vehicles — американское крыло корпорации Гуторова. Годы поставки — преимущественно 2016—2018-й, то есть уже после штрафа Министерства торговли США и санкций. В основном в поставках были люксовые броневики, переделанные из гражданских машин. И это лишь то, что попало в открытый доступ.

Украинская свалка

У Streit производственные площадки и представительства открыты в 12 странах, включая Канаду, США, Иорданию, Турцию, Пакистан, Таиланд, Индонезию, ОАЭ, Ирак и Нигерию. Всего эти заводы поставляют машины в более чем 100 стран мира. Украина в списке этих стран — одна из первых по числу заказов.

Авторитетный профильный журнал «Экспорт вооружений» писал, что причиной проблем с украинскими броневиками, поставляемыми Гуторовым, является недостаточная компетентность разработчиков.

У компании отсутствовал опыт создания полноценной военной бронированной техники, пишут авторы «Экспорта вооружений». Броневики с массой врождённых недостатков, разработанные компанией, не имеющей опыта в этой сфере, в спешном порядке были закуплены украинскими военными без должной проверки, доводки и других мероприятий, без которых немыслимо принятие на вооружение новой техники. В результате армия Украины получила малопригодные для эксплуатации бронемашины.

Это обернулось для ВСУ массовыми потерями техники и личного состава.

Гендиректор компании «АвтоКрАЗ» Роман Черняк ещё в 2014-м точно сформулировал, для чего Гуторову и другим оружейным баронам нужна Украина и вообще развивающиеся страны.

«Мы там никому не нужны, — сказал Черняк, отвечая на вопрос журналиста. — Украина нужна как рынок сбыта и поставщик дешёвого сырья».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.