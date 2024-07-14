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Трампа эвакуировали с предвыборного митинга после звуков стрельбы

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Антон Кузнецов
Во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Его эвакуировали под крики толпы, при этом у политика было окровавлено ухо. По данным СМИ, Трамп проходит медосмотр в больнице, он чувствует себя хорошо. ФБР пока не комментировало инцидент.
Трампа эвакуировали с предвыборного митинга после звуков стрельбы
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    • 14 июля 2024

      Байден заявил, что не располагает всей информацией, чтобы назвать стрельбу покушением. Он добавил, что надеется связаться с Трампом.

    • Байден заявил, что молится за Трампа и его семью, а также за всех, кто был на митинге в Пенсильвании.

    • Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и призвал граждан США к единению.

    • Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

    • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа.

      «Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — говорится в сообщении.

    • Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший призвал американцев к единству после стрельбы на митинге.

    • Стрелявший в Трампа был убит сотрудниками Секретной службы, сообщает The Wall Street Journal.

    • Местный окружной прокурор сообщил, что в результате стрельбы погибли два человека, включая стрелявшего в Трампа.

    • Американские СМИ сообщают, что мужчина, совершивший попытку покушения, скончался.

    • Видео стрельбы на предвыборном митинге Трампа.

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