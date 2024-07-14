Трампа эвакуировали с предвыборного митинга после звуков стрельбы

Во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Его эвакуировали под крики толпы, при этом у политика было окровавлено ухо. По данным СМИ, Трамп проходит медосмотр в больнице, он чувствует себя хорошо. ФБР пока не комментировало инцидент.