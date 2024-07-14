Трампа эвакуировали с предвыборного митинга после звуков стрельбы
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14 июля 2024
Байден заявил, что не располагает всей информацией, чтобы назвать стрельбу покушением. Он добавил, что надеется связаться с Трампом.
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Байден заявил, что молится за Трампа и его семью, а также за всех, кто был на митинге в Пенсильвании.
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Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и призвал граждан США к единению.
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Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа.
«Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — говорится в сообщении.
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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший призвал американцев к единству после стрельбы на митинге.
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Стрелявший в Трампа был убит сотрудниками Секретной службы, сообщает The Wall Street Journal.
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Местный окружной прокурор сообщил, что в результате стрельбы погибли два человека, включая стрелявшего в Трампа.
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Американские СМИ сообщают, что мужчина, совершивший попытку покушения, скончался.
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Видео стрельбы на предвыборном митинге Трампа.