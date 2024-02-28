Пророк в «нейтральном» отечестве: 38 лет назад был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме

28 февраля — памятная дата для нашего «надменного соседа». И нынешнее правительство Швеции преподнесло к годовщине убийства народного премьера сразу два «подарка»: избавилось от более чем столетнего нейтралитета и собралось в НАТО, а также расписалось очередной раз в собственной беспомощности: закрыло так и не открытое расследование взрыва на «Северных потоках». Чем обернётся потеря нейтралитета «благополучной» Швеции 30 лет спустя? И куда можно было бы деть 2, а то и все 4% национального ВВП, которые теперь уйдут в карманы поставщиков оружия для Североатлантического альянса? Все ответы — в событиях 30-летней давности.

Швеция у рядового гражданина мира уже давно и прочно ассоциируется с неуклюжим «Карлсоном, который живёт на крыше», замечательной Астрид Линдгрен и девчушкой-феминисткой Пеппи, группой АВВА, шведской семьёй... Ну заносит и их иногда в объятия столь же некогда популярной «Армии любовников». Даже в шведских детективах орудует похититель маленьких собачек, которого ловят школьники.

Но как только шведы собрались в НАТО, начали выползать на свет божий, как цепочка, проблемы. Оказалось, что их хоть отбавляй, а вот с нейтралитетом давно уже не так чтобы очень. Трудности те же, что и у соседей. Только неудобные вопросы задавать было не принято. Не на нобелевских же церемониях, право, это делать...

Сначала проблемы с нехваткой рабочей силы, которая вынуждает приглашать мигрантов, в том числе курдов, затем сожжение Корана возле мечети в Стокгольме (и куда смотрела полиция в этот момент?), ну и, наконец, напряжённые отношения с Турцией, которая на протяжении долгого времени была против вступления Швеции в НАТО. Вот он и весь шведский «нейтралитет», «социальный рай».

В тот злополучный вечер…

​28 февраля 1984 года стало роковым днём, спусковым крючком, из-за которого начало рушиться шведское благополучие. Был хладнокровно убит Улоф Пальме — отец шведского социализма, человек из народа (так называли его сами шведы). Политик осуществлял поддержку стран третьего мира, стремился наладить отношения с мощной державой СССР — в общем, выступал в роли кота Леопольда, призывал мир «жить дружно».

Казалось бы, в стране, придерживающейся нейтралитета, произошло политическое убийство, которое должно было вызвать резонанс. Однако шведская полиция не торопилась с расследованием и поимкой преступника. Не объявили план «Перехват», не ограничили выезды из Стокгольма, не перекрыли вокзалы и аэропорты. Убийцу так не удалось поймать по горячим следам.

Шведские шерлоки «усердно» расследовали дело на протяжении более чем 30 лет, прежде чем прокурор Кристер Петерсон объявил виновным некоего дизайнера Стига Энгстрёма, который к тому времени уже давно скончался, сведя счёты с жизнью. Точно так же, как «не покладая рук» высококлассные специалисты расследовали дело, связанное с «Северными потоками», а толку-то...

Далеко не все приняли официальную версию, согласно которой именно Энгстрём убил Улофа Пальме. С одной стороны, родственники шведского политика согласились с ней, с другой — близкие люди Энгстрёма отклонили её, утверждая, что у него не хватило бы на это духу. И никакой военной подготовки у лжеубийцы не было. Да и зачем ему убивать Пальме, который ничего плохого ему не сделал и даже лично его не знал? Конечно, можно было провести медицинскую экспертизу, чтобы понять, был ли Энгстрём сумасшедшим, страдающим комплексом Герострата или Наполеона, однако этого за столько лет почему-то не сделали.

В общем, прокурору Петерсону нужно было закрыть дело, поэтому ему пришлось объявить Энгстрёма виновным, хотя прямых доказательств его вины нет, в чём сам Петерсон впоследствии и признался.

Второе резонансное — после ноябрьских выстрелов в Далласе 1963-го — политическое убийство после Второй мировой войны и спустя без малого 40 лет окутано тайной. До сих пор точно неизвестно, кто убийца и каковы его мотивы. Зато ясно, кто жертва — миф о скандинавском благополучии погиб в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции.

Шведские медиа о резонансном убийстве

Корреспонденты шведской газеты Aftonbladet Эбба Торнеус и Юханна Рапп отмечают, что полиция установила 134 подозреваемых, но никого конкретного выделить за 34 года не смогла, хотя очень усердно трудилась! В декабре 1988 года задержали некоего Кристера Петерсона, который был алкоголиком и наркоманом и ранее отбывал срок за убийство. Называется, нашли на кого всех собак повесить. Летом 1989-го его приговорили к пожизненному заключению, но в декабре того же года суд оправдал Петерсона. Что за непостоянство-то такое?

Вышеупомянутый Стиг Энгстрём, которого также считали подозреваемым, представлял Партию умеренных и очень плохо относился к Улофу Пальме. Однако, как мы уже поняли, никто из знакомых подозреваемого не думает, что он был способен на убийство: потому что обладал слишком робким характером.

В общем, рядовой швед до сих пор так и не сможет прийти к конкретному заключению, кто же на самом деле мог быть виновным, потому что Торнеус и Рапп, воспитанники школы шведского нейтралитета, скептически анализируют сухие факты, не приводя личных аргументов по поводу установления убийцы и не придерживаясь ничьей позиции.

Впрочем, и американские журналисты тоже не могут сказать ничего точно, потому что не возлагают больших надежд на «высококлассных» шведских следователей. Так, корреспондент RT Нил Кларк пишет: «Мы никогда не узнаем наверняка, кто убил Пальме. У человека, который всегда заступался за проигравших, наверняка было множество могучих врагов как в родной стране, так и за рубежом». Журналист ценит тот вклад, который Улоф Пальме внёс в развитие своей родины. Кларк считает его человеком, желающим миру добра, счастья и гармонии. Однако из-за трагического стечения обстоятельств его планам так и не суждено было сбыться.

В поисках благополучия

Убийство Улофа Пальме — это лишь индикатор проблем, которые долго скрывали в «благополучной» Скандинавии под маской нейтралитета. Это касается взаимоотношений с другими представителями власти, со странами, которым были невыгодны, неудобны «прошведские», а не «проамериканские» планы премьер-министра.

Улоф Пальме старался сохранять Швецию в позиции нейтралитета, понимал, что благодаря этому статусу страна будет крепнуть и процветать, а экономика — развиваться. Политик также осознавал, что это самый безопасный способ не подвергнуться военным атакам. Премьер-министр вёл разумную политику по продвижению нейтралитета, потому что это не только защитило бы страну от военных конфликтов, но и повысило бы уровень жизни шведских граждан.

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Как пишет профессор Брэдфордского университета Оуэн Грин, «в течение ХХ века нейтралитет Швеции превратился в активную интернационалистскую внешнюю политику, способствующую международному миру и безопасности посредством дипломатии, совместных механизмов безопасности и международных организаций».



Именно благодаря нейтралитету «благополучной» Швеции удалось не только избежать участия в Первой и Второй мировых войнах (если не считать, конечно, того момента, что во время Зимней войны Швеция отправляла Финляндии помощь), но и заработать на этом немалые деньги, торгуя со странами обеих коалиций.



Например, во время Великой Отечественной войны Швеция благополучно поставляла руду в Германию. Более того, во времена холодной войны страна могла экспортировать технологии, которые поставляли США, в Москву — и это было удобно всем благодаря близкому расположению к странам Варшавского договора.

Загадка «комитета 300»

Тем не менее выгодная на первый взгляд концепция нейтралитета не являлась прибыльной для всех. Нейтральный статус Швеции не был удобен тем глобальным силам, которые стоят за МВФ, а также тем, кто управляет мировой экономикой.

Вспомним скандальную книгу Джона Коулмана «Комитет 300», где рассказывается о могущественной группе международных банкиров, олигархов, нефтяных магнатов, промышленников, которые стремятся к мировому господству. Как раз таки представителям данного «комитета» мог быть невыгоден нейтральный статус ограждённой от всех событий «счастливой» Швеции.

Возможно (или даже скорее всего), как раз «комитет» способствовал нерасторопности и медлительности полиции в расследовании дела об убийстве миролюбивого Пальме.

По мнению Коулмана, комитет «избранных» безжалостно устраняет тех лидеров, которые пытаются защитить свой народ от их преступного влияния и укрепить свои государства. С этой целью «комитетом 300» было создано так называемое бюро убийств. По словам Джона Коулмана, «бюро убийств» действительно существует и выполняет указания «комитета 300» по устранению высокопоставленных лиц. Джон Коулман представляет убедительные доказательства, что по приказу «комитета 300» были убиты президент США Джон Кеннеди, премьер-министр Италии Альдо Моро, шах Ирана, премьер-министр Пакистана Бхутто, папа Иоанн Павел I, а также неподкупный шведский премьер-министр Улоф Пальме, который тоже стал «неудобен».

Крушение социального рая

На сегодняшний день в экономической сфере Швеции наблюдается напряжённая ситуация — именно этого и опасался Пальме. Как сообщает корреспондент азербайджанской газеты «Азертадж» Рауф Алиев, «Швеция столкнулась с наиболее высоким уровнем инфляции за последние десятилетия, что, в свою очередь, замедляет общие темпы развития экономики». Рост инфляции будет влиять на покупательские способности домохозяйств, приведёт к снижению процента частного потребления. Это также замедлит процессы экспорта и инвестиций.

Более того, напряжённая ситуация с ипотечными кредитами сказывается на уровне заработка шведов. Из-за плавающих процентных ставок граждане сокращают уровень потребления, что ведёт к снижению ВВП во всей стране.

Ухудшению экономики способствовала и потеря доступа к российским дешёвым энергоносителям ввиду политического конфликта и множественных санкций. Надо было всё-таки слушать Улофа Пальме и подружиться с СССР ещё тогда! Однако обозреватель шведской газеты Svenska Dagblandet Питер Винблад считает, что «в проблемах шведского энергетического сектора виноват не столько разрыв с Россией, сколько стратегия самого Стокгольма, в своё время сделавшего ставку на отказ от ‎«грязной»‎ энергетики в пользу зелёной»‎. Более того, слишком высокие цены также приводят к снижению уровня жизни шведских граждан.

А рады ли сами шведы таким переменам в стране? Хотят ли они, чтобы их родина стала членом альянса? В британской газете The Guardian они высказались весьма определённо.

Мария, работница текстильной компании в Гётеборге, считает, что «нарушать нейтралитет — это ошибка». «Членство в НАТО не будет полезным для нас в долгосрочной перспективе. Кажется, решение принято либо из-за страха перед российским вторжением, либо назло, потому что Россия сказала нам не делать этого. В любом случае страх или злость не является достаточно хорошей причиной, чтобы принять такое важное решение так быстро. Было бы страшно иметь такие тесные военные отношения с такой страной, как Турция», — говорит она.

Редактор и переводчик Томас Сихвонен из Мальмё придерживается такой позиции: «У нас нет другого выбора, кроме как сделать прыжок в НАТО». Он не поддерживает отказ Швеции от нейтралитета, однако считает, что рано или поздно это пришлось бы сделать.

А что теперь?

Убийство Улофа Пальме стало не просто рядовым политическим терактом, а поводом для размышлений о проблемах «благополучной Скандинавии», которые не были видны ввиду многолетнего сохранения позиции нейтралитета.

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Во-первых, в Швеции наблюдается диспропорция в экономике: множество убыточных производств, из чего вытекает низкая добавленная стоимость, а также снижение ВВП.

Во-вторых, нейтральный статус страны сохранялся не только в военном, но и в идеологическом и политическом планах. Запад и США не признавали «благополучную» Швецию как удачный объект для инвестиций, потому что здесь обитает значительная доля финансовой аристократии, зарабатывающей деньги за рубежом. Из этого вытекает и социальная диспропорция: уровень жизни шведского пролетариата стал снижаться — и возникла мечта о социально ориентированном государстве.

В-третьих, ввиду сложного экономического положения шведам пришлось приглашать мигрантов, среди которых оказались и курды. Из-за этого наступило охлаждение в отношениях между Турцией и Ираном, что стало препятствием для вступления в НАТО. В итоге страну в Североатлантический альянс приняли, но проблемы остались.

«Благополучная» Скандинавия — миф, который развеивается с каждым днём, а правда об убийстве «шведского Кеннеди» начинает раскрывать тайны, которые страна на протяжении долгого времени пыталась утаить от общественности.

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