Варшавский разговор: президент Польши усомнился в способности Киева «вернуть» Крым

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности перехода Крыма под контроль Украины. Он подчеркнул, что полуостров долгое время находился в составе России. Позднее ему пришлось объяснить свои слова. Эксперты предполагают, что такие высказывания могут быть элементом внутриполитической борьбы, связанной с возможным предоставлением помощи киевскому режиму.

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности того, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. По его словам, полуостров — особое место с исторической точки зрения.

«Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России», — сказал он в интервью для программы Kanal Zero. Его слова приводит РИА Новости.

Политолог Евгений Михайлов констатировал, что Дуда своим заявлением по Крыму вызвал недовольство в политических кругах республики и на Украине.

«Я думаю, что подобное заявление было сделано неспроста. Во-первых, очевидно, что Россия не отдаст Крым. Во-вторых, сама Польша нацелена в случае развала и крушения Украины вернуть себе территории. Вполне вероятно, что это посыл России: когда вы вернёте территории, то вспомните, что Львов и прочее было территорией Польши. Это сделан в нашу сторону кивок. Понятно, что это не нравится кому-то, но это недвусмысленный намёк Москве», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков полагает, что заявление Анджея Дуды сделано в рамках внутриполитической борьбы в Польше.

«Я думаю, что иногда внутреннее противостояние выливается в виде таких заявлений. Дональд Туск или другие представители либералов говорят о предоставлении помощи Украине, а тут Дуда переобувается внезапно и говорит, что Крым Украина вернуть не может. Я думаю, всерьёз это воспринимать не стоит, это внутриполитическая грызня внутри поляков, которая приводит к таким комментариям в неожиданном ключе», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности Украины вернуть Крым

Так, глава польского МИД Радослав Сикорский, который представляет коалицию, оппонирующую партии президента «Право и справедливость», заявил, что Варшава «признаёт независимость Украины в её международно установленных границах».

В свою очередь, посол Украины в Польше Василий Зварич назвал задачей и обязанностью Киева и «свободного мира» вернуть Крым. «Мы сделаем это безусловно. Мы верим и действуем вместе», — написал он в соцсетях.

Позднее самому Дуде пришлось объяснить свои слова. По его мнению, «оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, является преступлением». Он подчеркнул, что его позиция относительно «жестокой агрессии России» была ясна с первого дня.

Крым вернулся в состав РФ после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчёркивали, что для Москвы вопрос Крыма закрыт, а любые притязания на российскую территорию получат должный ответ.

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На этой неделе Владимир Путин объяснил, почему Россия пришла на помощь жителям Крымского полуострова в 2014 году.

«Я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину. Так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей под колёса этих неонацистов», — сказал президент РФ на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».

Он также отметил, что Россия превратилась бы в дряхлую, несамодостаточную, никому не нужную страну, если бы бросила и не стала защищать своих людей в Крыму, Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье.

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«Вот если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей — ни в Крыму, ни в Новороссии или в Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной. В этом главное проявление суверенитета. И то, что вы все вместе делаете, в экономике в целом, когда всему миру и, главное, нам самим стало ясно, что мы самодостаточная страна», — добавил глава государства.

Русские и украинцы мирно сосуществуют друг с другом в Крыму вопреки прогнозам Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН по Украине в январе.

«Изменения в сознании украинцев отчётливо видны в соцсетях. Несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях. Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские, украинцы, да и другие национальности живут там в мире и согласии. Новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а не думает о том, как набить собственные карманы», — указал он.