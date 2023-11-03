«Такого здесь ещё не было»: 45-летний саратовец Михаил Краснов стал мэром колумбийской Тунхи
Михаил Краснов из Саратова стал мэром колумбийской Тунхи
- © Соцсети @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)
Тунха — небольшой университетский городок в 100 км от Боготы, столица департамента Бояка с населением около 200 тысяч человек. Тунха была основана испанскими конкистадорами, поэтому в городе много архитектурных памятников колониальной эпохи.
На днях здесь завершились выборы, победу в которых одержал уроженец Саратова Михаил Краснов. Мужчина живёт здесь уже 15 лет, читая лекции в местном университете. У Краснова несколько образований и учёных степеней, он знает шесть языков. В интервью RT он рассказал, почему решил сменить деятельность и что собирается делать на новом посту.
— Как вы оказались в Колумбии, что вас туда привело?
— Я уехал из России ещё в 2002 году. Сначала в Германию в рамках обмена студентами, учился и работал в университете в Берлине. В Колумбию тоже попал по обмену, в 2008 году.
Сначала приехал на семестр с целью изучения испанского языка. Мне здесь понравилось, обстановка была, как в моей молодости, такая эпоха перемен.
Потом приехал ещё раз, стал работать в университете, читать курс. Жил на две страны, но в конце концов остался в Колумбии на постоянной основе. В итоге 15 лет уже живу и работаю в Тунхе.
— А какая у вас специализация? Что вы преподаёте?
— Экономику, право и иностранные языки. Вообще у меня много образований. В Саратове я окончил Государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова по экономической специальности, затем получил ещё одно образование в Германии. В общей сложности у меня три магистерские степени по немецкому языку, международным отношениям и социологии. В прошлом году защитил диссертацию на соискание докторской степени по экономической социологии и демографии в Волгограде.
— От российского паспорта вы не отказались?
— Нет, не отказался, у меня два гражданства: российское и колумбийское. Местные законы здесь позволяют участвовать в выборах таким, как я, на уровне муниципалитетов. Что я и сделал. Если захочу претендовать в будущем на пост губернатора или министра, то от российского гражданства уже придётся отказываться.
— С какой целью вы пошли на выборы? Вас кто-то к этому подталкивал или это ваше личное решение?
— Никто меня не подталкивал, это было моё личное решение. Я чувствую себя гражданином моего города, который очень люблю. Я не согласен с методами ведения политики тут, хотел бы многое изменить в лучшую сторону. Поэтому и выставил свою кандидатуру.
— Расскажите, как проходили сами выборы, какие были соперники?
— Сначала нас было девять человек, из которых трое были явными аутсайдерами.
Так или иначе все кандидаты были представителями каких-то политических либо экономических кругов. Единственным участником без связей и денег был я. И мне удалось обойти соперников, набрав 31% голосов избирателей.
— Вы были единственным условным иностранцем среди кандидатов на пост мэра?
— Да, такого раньше здесь не было, по крайней мере на таком уровне. Может быть, только в какой-то деревне кто-то и выигрывал так. Но, повторюсь, здесь в Колумбии сейчас идут мощные перемены, есть реальный политический плюрализм.
— На чём строилась ваша предвыборная кампания?
— Самый главный пункт — это планирование дальнейшей жизни города, его развитие в соответствии с глобальными процессами: создание рабочих мест путём привлечения инвестиций, как частных, так и государственных. Очень хотелось бы и международного сотрудничества. Для этого нужно будет работать с посольствами, с другими организациями разного уровня. Наш город имеет очень важное стратегическое положение из-за близости к столице Колумбии, и этот фактор нужно использовать по максимуму. Об этом здесь никто не думал и ничего подобного не планировал.
— Чем город примечателен?
— У нас старый колониальный город, много церквей. Также есть интересные особенности гастрономического характера, вокруг много мелких деревень с живописными видами, поэтому есть прекрасные перспективы для развития туризма.
— Как люди реагируют на вашу победу в выборах?
— Меня все здесь знают, поэтому люди здороваются, благословляют, желают успехов.
— А как вообще к России относятся в целом, по вашим ощущениям?
— Нормально, хорошо относятся.
— У вас есть семья, дети, хобби?
— У меня живы родители, есть дети. Двое старших учатся в Германии, младшая дочь в России. Я сам раньше активно занимался плаванием, сейчас на это, к сожалению, не хватает времени.