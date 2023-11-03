«Такого здесь ещё не было»: 45-летний саратовец Михаил Краснов стал мэром колумбийской Тунхи

Русский профессор из Саратова Михаил Краснов стал мэром колумбийского города Тунха. На прошедших здесь недавно выборах россиянин стал фаворитом избирательной гонки, набрав 31% голосов. О том, как ему это удалось, он рассказал в эксклюзивном интервью RT.

Тунха — небольшой университетский городок в 100 км от Боготы, столица департамента Бояка с населением около 200 тысяч человек. Тунха была основана испанскими конкистадорами, поэтому в городе много архитектурных памятников колониальной эпохи.

На днях здесь завершились выборы, победу в которых одержал уроженец Саратова Михаил Краснов. Мужчина живёт здесь уже 15 лет, читая лекции в местном университете. У Краснова несколько образований и учёных степеней, он знает шесть языков. В интервью RT он рассказал, почему решил сменить деятельность и что собирается делать на новом посту.

— Как вы оказались в Колумбии, что вас туда привело?

— Я уехал из России ещё в 2002 году. Сначала в Германию в рамках обмена студентами, учился и работал в университете в Берлине. В Колумбию тоже попал по обмену, в 2008 году.

Сначала приехал на семестр с целью изучения испанского языка. Мне здесь понравилось, обстановка была, как в моей молодости, такая эпоха перемен.

Потом приехал ещё раз, стал работать в университете, читать курс. Жил на две страны, но в конце концов остался в Колумбии на постоянной основе. В итоге 15 лет уже живу и работаю в Тунхе.

— А какая у вас специализация? Что вы преподаёте?

— Экономику, право и иностранные языки. Вообще у меня много образований. В Саратове я окончил Государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова по экономической специальности, затем получил ещё одно образование в Германии. В общей сложности у меня три магистерские степени по немецкому языку, международным отношениям и социологии. В прошлом году защитил диссертацию на соискание докторской степени по экономической социологии и демографии в Волгограде.

— От российского паспорта вы не отказались?

— Нет, не отказался, у меня два гражданства: российское и колумбийское. Местные законы здесь позволяют участвовать в выборах таким, как я, на уровне муниципалитетов. Что я и сделал. Если захочу претендовать в будущем на пост губернатора или министра, то от российского гражданства уже придётся отказываться.

— С какой целью вы пошли на выборы? Вас кто-то к этому подталкивал или это ваше личное решение?

— Никто меня не подталкивал, это было моё личное решение. Я чувствую себя гражданином моего города, который очень люблю. Я не согласен с методами ведения политики тут, хотел бы многое изменить в лучшую сторону. Поэтому и выставил свою кандидатуру.

— Расскажите, как проходили сами выборы, какие были соперники?

— Сначала нас было девять человек, из которых трое были явными аутсайдерами.

Так или иначе все кандидаты были представителями каких-то политических либо экономических кругов. Единственным участником без связей и денег был я. И мне удалось обойти соперников, набрав 31% голосов избирателей.

— Вы были единственным условным иностранцем среди кандидатов на пост мэра?

— Да, такого раньше здесь не было, по крайней мере на таком уровне. Может быть, только в какой-то деревне кто-то и выигрывал так. Но, повторюсь, здесь в Колумбии сейчас идут мощные перемены, есть реальный политический плюрализм.

— На чём строилась ваша предвыборная кампания?

— Самый главный пункт — это планирование дальнейшей жизни города, его развитие в соответствии с глобальными процессами: создание рабочих мест путём привлечения инвестиций, как частных, так и государственных. Очень хотелось бы и международного сотрудничества. Для этого нужно будет работать с посольствами, с другими организациями разного уровня. Наш город имеет очень важное стратегическое положение из-за близости к столице Колумбии, и этот фактор нужно использовать по максимуму. Об этом здесь никто не думал и ничего подобного не планировал.

— Чем город примечателен?

— У нас старый колониальный город, много церквей. Также есть интересные особенности гастрономического характера, вокруг много мелких деревень с живописными видами, поэтому есть прекрасные перспективы для развития туризма.

— Как люди реагируют на вашу победу в выборах?

— Меня все здесь знают, поэтому люди здороваются, благословляют, желают успехов.

— А как вообще к России относятся в целом, по вашим ощущениям?

— Нормально, хорошо относятся.

— У вас есть семья, дети, хобби?

— У меня живы родители, есть дети. Двое старших учатся в Германии, младшая дочь в России. Я сам раньше активно занимался плаванием, сейчас на это, к сожалению, не хватает времени.