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«Такого здесь ещё не было»: 45-летний саратовец Михаил Краснов стал мэром колумбийской Тунхи

Михаил Краснов из Саратова стал мэром колумбийской Тунхи

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Яна Довгаленко
Русский профессор из Саратова Михаил Краснов стал мэром колумбийского города Тунха. На прошедших здесь недавно выборах россиянин стал фаворитом избирательной гонки, набрав 31% голосов. О том, как ему это удалось, он рассказал в эксклюзивном интервью RT.
«Такого здесь ещё не было»: 45-летний саратовец Михаил Краснов стал мэром колумбийской Тунхи
  • © Соцсети @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)

Тунха — небольшой университетский городок в 100 км от Боготы, столица департамента Бояка с населением около 200 тысяч человек. Тунха была основана испанскими конкистадорами, поэтому в городе много архитектурных памятников колониальной эпохи.

На днях здесь завершились выборы, победу в которых одержал уроженец Саратова Михаил Краснов. Мужчина живёт здесь уже 15 лет, читая лекции в местном университете. У Краснова несколько образований и учёных степеней, он знает шесть языков. В интервью RT он рассказал, почему решил сменить деятельность и что собирается делать на новом посту.

— Как вы оказались в Колумбии, что вас туда привело?

— Я уехал из России ещё в 2002 году. Сначала в Германию в рамках обмена студентами, учился и работал в университете в Берлине. В Колумбию тоже попал по обмену, в 2008 году.

Сначала приехал на семестр с целью изучения испанского языка. Мне здесь понравилось, обстановка была, как в моей молодости, такая эпоха перемен.

Потом приехал ещё раз, стал работать в университете, читать курс. Жил на две страны, но в конце концов остался в Колумбии на постоянной основе. В итоге 15 лет уже живу и работаю в Тунхе.

— А какая у вас специализация? Что вы преподаёте?

— Экономику, право и иностранные языки. Вообще у меня много образований. В Саратове я окончил Государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова по экономической специальности, затем получил ещё одно образование в Германии. В общей сложности у меня три магистерские степени по немецкому языку, международным отношениям и социологии. В прошлом году защитил диссертацию на соискание докторской степени по экономической социологии и демографии в Волгограде.

— От российского паспорта вы не отказались?

— Нет, не отказался, у меня два гражданства: российское и колумбийское. Местные законы здесь позволяют участвовать в выборах таким, как я, на уровне муниципалитетов. Что я и сделал. Если захочу претендовать в будущем на пост губернатора или министра, то от российского гражданства уже придётся отказываться.

— С какой целью вы пошли на выборы? Вас кто-то к этому подталкивал или это ваше личное решение?

— Никто меня не подталкивал, это было моё личное решение. Я чувствую себя гражданином моего города, который очень люблю. Я не согласен с методами ведения политики тут, хотел бы многое изменить в лучшую сторону. Поэтому и выставил свою кандидатуру.

— Расскажите, как проходили сами выборы, какие были соперники?

— Сначала нас было девять человек, из которых трое были явными аутсайдерами.

Так или иначе все кандидаты были представителями каких-то политических либо экономических кругов. Единственным участником без связей и денег был я. И мне удалось обойти соперников, набрав 31% голосов избирателей.

— Вы были единственным условным иностранцем среди кандидатов на пост мэра?  

— Да, такого раньше здесь не было, по крайней мере на таком уровне. Может быть, только в какой-то деревне кто-то и выигрывал так. Но, повторюсь, здесь в Колумбии сейчас идут мощные перемены, есть реальный политический плюрализм.

— На чём строилась ваша предвыборная кампания?

— Самый главный пункт — это планирование дальнейшей жизни города, его развитие в соответствии с глобальными процессами: создание рабочих мест путём привлечения инвестиций, как частных, так и государственных. Очень хотелось бы и международного сотрудничества. Для этого нужно будет работать с посольствами, с другими организациями разного уровня. Наш город имеет очень важное стратегическое положение из-за близости к столице Колумбии, и этот фактор нужно использовать по максимуму. Об этом здесь никто не думал и ничего подобного не планировал.

— Чем город примечателен?

— У нас старый колониальный город, много церквей. Также есть интересные особенности гастрономического характера, вокруг много мелких деревень с живописными видами, поэтому есть прекрасные перспективы для развития туризма.

— Как люди реагируют на вашу победу в выборах?

— Меня все здесь знают, поэтому люди здороваются, благословляют, желают успехов.

— А как вообще к России относятся в целом, по вашим ощущениям?

— Нормально, хорошо относятся.

— У вас есть семья, дети, хобби?

— У меня живы родители, есть дети. Двое старших учатся в Германии, младшая дочь в России. Я сам раньше активно занимался плаванием, сейчас на это, к сожалению, не хватает времени.

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