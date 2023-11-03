Уничтожение командира ХАМАС и удары по окрестностям больницы: последние события палестино-израильского конфликта

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении командующего батальоном ХАМАС, который, по данным израильской стороны, с начала эскалации играл ключевую роль в управлении боевыми действиями в секторе Газа. Между тем палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные возобновили обстрел территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Согласно сообщениям организации, как минимум 20 человек получили травмы из-за ударов по окрестностям медучреждения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 3 ноября сообщила о столкновениях с бойцами ХАМАС в секторе Газа.

По данным пресс-службы израильской армии, пехотные и танковые подразделения столкнулись с силами противника в секторе Газа, после чего последовал продолжительный бой, силы ЦАХАЛ подверглись обстрелу противотанковыми ракетами. Как следует из сообщения, бойцы ХАМАС также привели в действие самодельные взрывные устройства.

Впоследствии подразделения на земле обеспечили наведение огня для авиации и артиллерии, противники ЦАХАЛ были уничтожены.

Позднее израильские военные сообщили об уничтожении командующего батальоном ХАМАС, который с начала эскалации играл ключевую роль в управлении боевыми действиями в секторе Газа.

Между тем издание The Times of Israel сообщило, что число погибших израильских военных с начала сухопутной операции в Газе достигло 23.

Также на russian.rt.com Число военных Израиля, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 23

Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, заявили в канцелярии главы правительства Израиля.

Как следует из сообщения, палестинских рабочих из Газы в Израиле больше не будет, а те, что находились в стране в день начала войны, будут возвращены в Газу.

Кроме того, израильская сторона приняла решение вычесть из денежных переводов Палестины все средства, предназначенные для сектора Газа.

Обстрелы окрестностей больницы «Аль-Кудс»

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные возобновили обстрел территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Как говорится в сообщении организации в социальной сети X (ранее Twitter), рядом с больницей постоянно раздавались взрывы.

В одном из последующих сообщений говорится, что в результате удара неподалёку от госпиталя зафиксировано более 20 случаев травм среди мирных жителей, поранившихся осколками стекла и обломками обрушившейся внутренней отделки медучреждения. Уточняется, что большинство пострадавших — женщины и дети.

Между тем в ЦАХАЛ заявили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Израиль не заинтересован в нанесении ударов по мирным гражданам.

«Армия постоянно проводит проверки. Вся деятельность военных в ходе предыдущих эскалаций с сектором Газа была исследована. Конечно, мы не заинтересованы в нанесении ударов по гражданскому населению. Вся информация, которая приходит из сектора Газа, проверяется, и принимаются соответствующие меры», — приводит агентство её слова.

Наряду с этим Уколова добавила, что операции ЦАХАЛ могут быть расширены на юг сектора Газа, поскольку, по её словам, существуют сведения о наличии у ХАМАС инфраструктуры не только на севере региона.

«Мы знаем об использовании гражданских объектов также и на юге. На данный момент мы сосредоточены на северной части сектора Газа, но, естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», — говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь из РФ

МЧС России сообщило об отправке двух Ил-76, которые доставят 28 т гуманитарного груза для населения сектора Газа. Как отметили в ведомстве, помощь организована по указанию Владимира Путина.

В состав груза, в частности, войдут лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Отмечается, что помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.