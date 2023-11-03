Армия Израиля сообщила о ликвидации командира батальона ХАМАС
«Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона «Сабра Телль аль-Хава» Мустафу Далула», — говорится в заявлении в Telеgram.
По данным военнослужащих, с начала военных действий он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против армии Израиля.
Ранее израильские военные сообщили, что один из командиров движения ХАМАС, Ибрагим Биари, причастный к атаке 7 октября, был уничтожен в секторе Газа.