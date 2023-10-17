«Ему грозит смертельная опасность»: что известно о Максиме Марченко, обвиняемом США в поставках микроэлектроники в РФ

В середине сентября россиянин Максим Марченко, постоянно проживающий в Гонконге, был задержан на острове Фиджи и экстрадирован в США по обвинению в организации поставок микроэлектроники в РФ в обход санкций. Американские власти также вменяют мужчине участие в контрабанде и отмывании денег. Как сообщили RT в российском генконсульстве в Нью-Йорке, дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанием бизнесмена. Сейчас адвокаты предпринимателя пытаются добиться его освобождения под залог. В свою очередь, жена Марченко считает, что её мужу грозит смертельная опасность.

В середине сентября на Фиджи по запросу американских властей был задержан, а затем экстрадирован в Соединённые Штаты 51-летний российский предприниматель Максим Марченко. Согласно данным Министерства юстиции США, он якобы использовал сеть подставных компаний в рамках зарубежной контрабандной сети для доставки американских технологий двойного назначения в РФ.

«Утверждается, что Максим Марченко участвовал в работе незаконной сети закупок, поставлявшей микроэлектронику военного класса конечным пользователям в России», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Если вина Марченко будет доказана, то по совокупности обвинений мужчине грозит до 100 лет тюрьмы.

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили RT, что следят за развитием ситуации, связанной с арестом Максима Марченко. 2 октября дипломаты посетили гражданина РФ в тюрьме. По их словам, условия его содержания можно оценить как удовлетворительные.

«Вместе с тем ряд имеющихся у него заболеваний требуют постоянного внимания врачей. Об этом было сообщено администрации учреждения. Правовую помощь оказывают два американских адвоката, рассматривается возможность выхода под залог», — подчёркивается в сообщении генконсульства.

По словам дипломатов, сам Марченко расценивает произошедшее как похищение и полагает, что американские правоохранители фактически выманили его на Фиджи. Ему предложили завершить сделку именно там, поскольку доставить продукцию на гонконгский склад якобы не представлялось возможным.

Вместе с Максимом на Фиджи была задержана его супруга Диана — мать двоих несовершеннолетних детей продержали под стражей пять суток. Она рассказала RT об аресте и о деталях уголовного дела против её мужа.

«Это было похищение»

— При каких обстоятельствах задержали Максима?

— Мы с мужем поехали на Фиджи. Нас пригласили на деловую встречу, которая на самом деле оказалась операцией ФБР. Когда переговоры закончились, наш собеседник отлучился якобы в гостиничный номер, а нас внезапно окружили фиджийцы. Они сказали, что задерживают нас, вручили по два листа бумаги розового и зелёного цвета, не дали прочитать, что там написано, и сразу заковали меня и мужа в наручники.

— Что было дальше?

— Потом нас в разных машинах отвезли в аэропорт. Меня поместили в небольшое помещение офисного типа и стали спрашивать о целях визита на Фиджи, а также что я думаю о причинах задержания. Я просила дать возможность связаться с родными и снять с меня наручники, но получила отказ. Потом в помещение вошли мужчина и женщина, которые заявили, что они из ФБР. Мужчина представился как Джейсон Вэйк, женщина сказала, что её зовут Оксана.

Агенты предложили на выбор общаться на русском или английском языке, но говорили в основном по-английски. Зачитали мои права, написанные от руки на вырванной из блокнота странице, и заставили поставить подпись внизу.

— Что они хотели от вас?

— Мне сообщили, что мужа сейчас будут допрашивать, и предложили «помочь» следствию. Заявили, что они заберут Максима в США, а я останусь в распоряжении властей Фиджи без гарантий возвращения к нашим несовершеннолетним детям. Я просила дать мне позвонить, увидеться с мужем, но в этом мне отказали. Наручники так и не сняли, даже в туалет пришлось идти в них.

Тем временем фиджийцы привезли часть наших вещей из гостиницы. Вэйк сообщил, что мой телефон останется у них. Тогда из-за потрясения я не обратила внимания на то, что все ценные вещи и деньги пропали.

— Вас несколько дней продержали в тюрьме. Какие там были условия?

— После допроса меня отвезли в местную тюрьму — и только там, на входе, с меня сняли наручники. Выдали тюремную одежду, матрац, простыню, кусок мыла, подушку, наволочку, плед, зубную щётку и туалетную бумагу. Матрац, подушка и роба были в непригодном для использования состоянии — порваны и покрыты плесенью.

Меня отвели в камеру, но через несколько минут приказали идти на выход с вещами. Из разговора сотрудников администрации тюрьмы я поняла, что они не могут меня принять из-за отсутствия необходимых документов. У них была только одна бумага о том, что я подлежу заключению на десять дней, но основания для заключения предоставлены не были. Тем не менее меня вернули в камеру, а Максима вывезли в США.

Я считаю, что это было похищение. Местные власти не давали мне связаться ни с родными, ни с российскими дипломатами, лишь через несколько дней мне дали поговорить с сыном, который на тот момент уже знал, что папа находится в США.

— Сколько времени вы провели в тюрьме?

— Пять дней. За это время адвоката мне не предоставили. Даже сменное нижнее бельё мне одолжили сокамерницы. Из врачебного персонала в тюрьме была только медсестра, в аптечке — один панадол, поэтому за медицинской помощью я не обращалась, понимая, что её не смогут оказать. Перед глазами был пример сокамерницы, которую, несмотря на острый гастрит, не госпитализировали.

20 сентября сотрудница тюрьмы показала мне обратный билет в Гонконг, который я покупала изначально, и на следующий день я вылетела с Фиджи. Как я теперь понимаю, меня выпустили благодаря обращению моих родителей в консульский департамент МИД России и последующему взаимодействию генерального консульства России в Канберре с властями Фиджи. Примечательно, что постановление о моей высылке было датировано 13 сентября, хотя на Фиджи я прибыла только 15 сентября.

«Уже ничему не верю»

— Оказывают ли наши дипломаты вам поддержку сейчас?

— По возвращении в Гонконг я проинформировала о произошедшем МИД России, обратившись в генеральное консульство РФ в Гонконге, а сейчас пытаюсь установить контакт с российскими дипломатами в США. Мой отец также написал соответствующее обращение в МИД России, которое, насколько я знаю, уже получено и прорабатывается.

— Что сейчас происходит с вашим мужем?

— Он находится в тюрьме Westchester County Jail в Нью-Йорке. Со мной периодически выходила на связь некая Рэйчел, представлявшаяся бесплатным адвокатом Максима. Но я уже ничему не верю и не могу ей доверять.

— Чем Максим занимался в Гонконге? Какой бизнес вёл? Почему и когда туда переехала ваша семья?

— Около 20 лет мой муж занимается торговыми поставками электронных компонентов, свою деятельность вёл в соответствии с правовыми нормами, строго соблюдая все предъявляемые к ней требования. Он обычный предприниматель, ничего не нарушал, торговлей какой-либо запрещённой продукцией не занимался. В последние годы Максим также развивал импорт в Гонконг продуктов питания из России, Белоруссии, Грузии и стран Балтии. Наверное, мы больше известны с этой стороны и среди русскоязычной диаспоры в Гонконге, и в российском генконсульстве.

Мы в браке 17 лет, познакомились и поженились в Китае, хотя оба москвичи. Раньше жили в Шэньчжэне, но переехали в Гонконг, чтобы наши сыновья — им сейчас 14 и 12 лет — могли посещать международную школу.

— Как вы можете прокомментировать обвинения против Максима со стороны США?

— Насколько я могу судить, они основываются исключительно на подтасовке обрывков какой-то информации.

Максим — обычный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства. Таких предпринимателей из самых разных стран в Китае и Гонконге очень много. В этой связи целая операция ФБР против него — со слежкой, провокацией, похищением и комплексом прочих противоправных действий — не только ужасна и бесчеловечна, но и абсурдна.

Максим совершал много международных поездок, как деловых, так и туристических, однако ФБР решило похитить его почему-то именно на Фиджи. Мы не можем понять, чего добиваются организаторы этой операции, похищая гражданина России в третьей стране.

Главное, что моему мужу сейчас грозит смертельная опасность. У него несколько серьёзных хронических заболеваний, которые без надлежащего лечения могут вызвать самые тяжёлые последствия. В тюрьме он этот уход получить не может. Из опубликованных материалов следует, что за мной и Максимом была установлена тотальная слежка. Сотрудники ФБР точно знали о состоянии здоровья моего мужа и полностью пренебрегли этой информацией.

Судьбу Максима и нашей семьи делают разменной монетой в глобальных событиях. Обстоятельства, характер задержания с вывозом в США говорят о заведомой ангажированности этого нелепого процесса. Какого правосудия мы можем ожидать после похищения человека? Тем не менее мы с сыновьями ждём своего мужа и отца, который ни в чём не виноват перед американским народом.