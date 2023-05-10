Вопрос рассмотрит парламент: Путин инициировал процедуру вывода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Владимир Путин распорядился назначить своего официального представителя при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Из документа следует, что представителем главы государства станет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отмечают эксперты, с 2007 года, когда Москва приостановила участие в ДОВСЕ, другие страны так и не ратифицировали соглашение и не перешли к его исполнению, вследствие чего России нет смысла оставаться участником договора.

Россия инициирует процедуру денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина. Одновременно с этим глава государства назначил своим представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе», — говорится в документе.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями государств — членов НАТО и участниками Организации Варшавского договора. Документ предусматривает ограничение пяти категорий обычных вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибра более 100 мм, боевых самолётов и ударных вертолётов. Наряду с этим соглашение предполагает обмен информацией и проведение инспекций.

В 1999 году на саммите в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ. Предполагалось, что на его основе должен был произойти переход от блоковой структуры договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника.

Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году в Вене по требованию российской стороны состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ, на котором Москва заявила, что соглашение не является дееспособным без присоединения к ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО и ряда других условий.

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Как отметил эксперт Ассоциации военных политологов заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, договор предусматривал равное положение для участников.

«Но Варшавский договор распался, так же как и СССР, а со стороны НАТО количество государств увеличилось до 31. Так что в сложившейся ситуации ни конфигурация групп-государств, ни особенности выстраивания баланса вооружений не соответствуют», — отметил он в беседе с RT.

В июле 2007 года Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

В документе говорилось, что это решение принято «в связи с исключительными обстоятельствами, относящимися к содержанию ДОВСЕ от 19 ноября 1990 г., затрагивающими безопасность Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер».

10 марта 2015 года стало известно, что Россия приняла решение приостановить своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

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Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур тогда заявил, что российская сторона на протяжении многих лет делала всё возможное для поддержания жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями.

Однако, по его словам, страны-участницы НАТО «предпочли фактически обходить положения ДОВСЕ за счёт расширения альянса, одновременно под надуманными предлогами препятствуя вступлению в силу Соглашения об адаптации».

Он отметил, что Москва после решения в 2007 году продолжила участие в консультативной группе, рассчитывая, что эта работа ляжет в основу разработки нового режима контроля над обычными вооружениями. Однако, как отметил представитель российской стороны, заседания группы «сводятся к зачитыванию повестки дня».

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что в сложившейся вокруг ДОВСЕ ситуации не было равноправия сторон.

«Получалось, что какие-то страны могут приехать проверять Россию, а мы не можем приехать и проверить, что делается, например, в Латвии. Вот такое неравноправие и получение преимущества одной из сторон, тем более НАТО, начавшей расширяться на восток, нам, мягко говоря, не по сердцу», — сказал он.

Литовкин отметил, что Москва приостановила своё участие в ДОВСЕ до момента, пока страны не ратифицируют своё участие в договоре и не перейдут к его выполнению.

«Но за прошедшие годы ни одна из стран НАТО не пошевелилась. Более того, они нарушили все квоты на наличие оружия в любой из стран, стали перебрасывать вооружение из одной страны в другую и сосредотачивать на наших границах огромные потенциалы», — заключил он.

На этом фоне, отметил Литовкин, Москва решила, что смысла оставаться участником договора больше нет.