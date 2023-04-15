Пострадал сотрудник полиции: что известно о взрыве перед выступлением премьер-министра Японии

Рядом с местом выступления действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиды взорвался неизвестный предмет, брошенный из толпы слушателей. По данным полиции, единственным пострадавшим в инциденте стал сотрудник правоохранительных органов, получивший незначительную травму. Злоумышленника задержали ещё до того, как взорвался брошенный им предмет. Сам Кисида оперативно покинул место события, однако все запланированные премьером ближайшие выступления должны состояться по графику.

Утром в субботу, 15 апреля, рядом с местом выступления японского премьер-министра Фумио Кисиды в рамках предвыборной кампании в городе Вакаяма прогремел взрыв.

Сначала сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал, но позднее стало известно, что незначительную травму получил сотрудник полиции. Премьер-министра эвакуировали с места события.

Как сообщает Kyodo, взрыв прогремел в момент, когда Кисида беседовал с кандидатом от Либерально-демократической партии Японии незадолго до собственного выступления.

По данным агентства, взорвался брошенный из толпы в несколько сотен зрителей предмет, по форме напоминающий цилиндр. Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев, взрыв был громким, среди людей началась паника. Также отмечается, что бросившего предмет мужчину схватили до того, как прогремел взрыв.

Как пишет NHK, взорвавшийся предмет напоминал самодельную бомбу, изготовленную из закрытой секции трубы. Телеканал сообщил, что задержанный отказался отвечать на вопросы полиции. По данным СМИ, злоумышленником оказался 24-летний мужчина.

На место прибыли пожарные расчёты, однако их помощь не понадобилась. Самого премьера после инцидента сопроводили к припаркованному неподалёку автомобилю, после чего доставили в здание полиции префектуры.

Отмечается, что Кисида отменил своё выступление в том месте, где произошёл взрыв, однако все последующие мероприятия с участием премьера должны состояться согласно графику. В частности, в 12:40 по местному времени началось его следующее выступление перед публикой, которое продлилось около 20 минут.

Покушение на экс-премьера Синдзо Абэ

Напомним, что в результате покушения 8 июля 2022 года скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Инцидент произошёл в день, когда он проводил выступление в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату японского парламента.

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В Абэ дважды выстрелили в момент, когда он произносил речь. Как сообщили очевидцы, после первого выстрела политик продолжил говорить, но после второго упал. Полученные им ранения в шею и грудь стали смертельными, 67-летний экс-глава японского правительства скончался в больнице в префектуре Нара.

Похороны экс-премьера состоялись 12 июля, церемония государственных похорон Абэ прошла 27 сентября.

Убийцей политика оказался 42-летний житель Японии, который после задержания заявил, что мотивом преступления стала предполагаемая связь Абэ с организацией под названием «Церковь объединения». Как рассказал мужчина, его мать в начале 1990-х годов пожертвовала этой организации около 100 млн иен, в результате чего их семья лишилась средств к существованию.

По данным СМИ, убийцу Абэ признали вменяемым по результатам проведённой психиатрической экспертизы. 13 января прокуратура Японии официально предъявила ему обвинения в убийстве и нарушении правил обращения с оружием.

Покушение на мэра Нагасаки в 2007 году

Кроме того, в 2007 году в результате покушения скончался мэр Нагасаки Иттио Ито. По данным СМИ, инцидент произошёл вечером 17 апреля, когда политик направлялся из автобуса в свой предвыборный штаб.

На следующий день Ито скончался в больнице от потери крови. Позднее стало известно, что его убийцей оказался член одной из организованных преступных группировок Японии. Предположительно, ранее у него произошёл личный конфликт с градоначальником, в ходе которого будущий убийца потребовал от города компенсации за повреждённый автомобиль, но получил отказ.

Суд сначала приговорил убийцу к смертной казни, но позднее эту меру заменили пожизненным заключением. Как сообщили СМИ в 2020 году, убийца мэра Нагасаки скончался в тюрьме в 2020 году после болезни.