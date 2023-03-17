Делегация Пермского края приняла участие в международной нефтегазовой выставке в Турции

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным в ходе визита в Турцию приняла участие в работе 16-й Международной выставки Petroleum Istanbul.

В выставке участвуют семь предприятий региона: «Инкаб», «Элкам», «ЭНТЭ», «Эрис», «Живая вода», «Уралпласт-Сервис» и компания «Кредо». Среди представленной пермскими промышленниками продукции — геофизические кабели, кабели для мониторинга скважин и протяжённых объектов, трубные заготовки, прутки, запчасти для станков и газоанализаторы.

«Сегодня более 35 малых, средних и крупных предприятий края поставляют в Турцию свои товары. Мы нацелены на дальнейшее взаимодействие в станкостроительной отрасли, оптоволоконной промышленности, нефтегазовом секторе. У нас наработан серьёзный опыт в промышленной кооперации: сегодня свыше 540 региональных компаний обеспечивают заказы более 40 российских и зарубежных холдингов. В рамках этого направления готовы развивать сотрудничество с турецкими компаниями в нефтегазовой, химической и машиностроительной сферах», — заявил Дмитрий Махонин.

На выставке стенд Пермского края посетили руководитель отделения Торгового представительства России в Турции Артур Леонтьев и глава представительства Российского экспортного центра в республике Тимур Сафин.

В рамках форума Дмитрий Махонин также встретился с заместителем министра нефти Ирана — управляющим директором Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Резой Ношади. Ему презентовали промышленный потенциал предприятий Прикамья, производимую продукцию для нефтегазовой сферы, а также ознакомили с уникальными технологиями пермских компаний. Кроме того, стороны договорились об организации бизнес-миссии в Иран, так как иранская сторона выразила высокую заинтересованность в сотрудничестве с российскими предприятиями.

Международная нефтегазовая выставка Petroleum Istanbul проводится раз в два года. Организаторы отмечают, что свои решения на Petroleum Istanbul представляют предприятия розничной торговли нефтью, производители оборудования и технологий, смазочных материалов, автомобильного сжиженного нефтяного газа, сжиженного природного газа, сжатого природного газа, станций зарядки электромобилей и других.