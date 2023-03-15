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Губернатор Пермского края рассказал о перспективах выхода региона на рынок Индии

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RT
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с официальным визитом посетила Индию.
Губернатор Пермского края рассказал о перспективах выхода региона на рынок Индии
  • © Пресс-служба губернатора Пермского края

«Наша основная задача — вывести пермский бизнес на новые рынки. Рынок Индии очень перспективный, потому что является очень ёмким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, предприятий нефтяной промышленности, предприятий, которые занимаются металлургией, машиностроением», — заявил Махонин.

Он уточнил, что в делегацию от региона вошли представители около десяти предприятий, включая флагманские «Метафракс Кемикалс», «Красный Октябрь», «Полиэкс».

«Сегодняшний день мы посвятили общению с нашим посольством и торговым представительством, общались с руководителем Ассоциации среднего и малого предпринимательства Индии, где наметили планы совместной работы по сближению именно в сфере МСП предприятий Индии и России. Было несколько встреч, посвящённых получению лицензии и строительству под ключ нефтегазохимических предприятий», — добавил Махонин.

В ходе рабочей встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым губернатор отметил, что двусторонние отношения Индии и России носят привилегированный стратегический характер.

«Расширение взаимодействия нашего региона с республикой — одно из приоритетных направлений внешнеэкономических связей правительства Пермского края», — подчеркнул Махонин.

По словам Алипова, важно поддерживать возникающий интерес бизнеса Индии не только к традиционным сферам, но и к перспективным областям взаимодействия, таким как IT-сектор и туризм.

В ходе визита пермской делегации в Индию также состоялась рабочая встреча с руководством станкостроительной компании, специализирующейся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни и ATC. В результате успешных переговоров на уровне руководства региона и компании был заключён меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры.

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