«Американцы понятия не имеют, что происходит»: телеведущий Джимми Дор — о западной пропаганде и планах США на Украине

Жители США не осведомлены о событиях, предшествовавших российской спецоперации на Украине, заявил в интервью программе Going Underground на RT американский телеведущий Джимми Дор. По его словам, западные СМИ необъективно освещают ситуацию вокруг Украины, замалчивая проблему Донбасса. Между тем, полагает Дор, США ведут против России прокси-войну, в рамках которой Вашингтон также пытается нанести ущерб другим государствам.

— В странах НАТО нарастает неприятие войны, которую США ведут против России, используя в качестве инструмента Украину. В Вашингтоне прошла акция «Ярость против военной машины». Это призыв положить конец вмешательству США в дела Украины, а также любым планам Вашингтона касательно войны с Китаем. Расскажите о демонстрации. Нечасто услышишь мнение американской оппозиции касательно масштабных поставок Украине вооружения на миллиарды долларов, не говоря уже о печально известном сбитом китайском аэростате.

— Начнём с того, что американцы понятия не имеют ни о том, что происходит на Украине, ни о развитии ситуации с Китаем. Их круглосуточно пичкают пропагандой войны говорящие головы в эфире зависимых от корпораций СМИ, чьи владельцы этой войны буквально жаждут.

Военная машина продолжает работать, а антивоенное движение в США умерло — из-за Барака Обамы. У Барака Обамы были всецело провоенные взгляды. При нём количество войн, которые вела наша страна, выросло с двух до семи. Он сбросил больше бомб, чем Джордж Буш — младший. Американская военная машина вышла из-под контроля.

Выступая на американских стендап-площадках, я говорю: «Мы отправили Украине $100 млрд. Лучше бы мы отправили столько Соединённым Штатам». И люди аплодируют, поскольку понимают, что происходит, и видят, что у нас под каждым мостом ночуют люди. Мы бы уже трижды решили проблему бездомности в стране с помощью тех денег, которые мы направляем военной машине ради удовлетворения нужд Украины.

Зеленский и Байден в Киеве

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© Пресс-служба президента Украины

Соединённые Штаты пытаются вести против России опосредованную войну, поскольку мы боимся её сплочения с Германией. Чего на деле боятся в США, так это объединения экономик России и Германии, сплава российских трудовых и природных ресурсов с немецкими технологиями и капиталом. Это волнует Соединённые Штаты многие годы. Как мы реагируем? Ведём опосредованную войну на Украине, стремясь нанести России и Германии ущерб, поэтому мы и взорвали газопроводы «Северный поток».

— Поговорим об истории с «Северными потоками» и Сеймуре Херше, великом журналисте, который пролил свет на массовое убийство в Сонгми, на пытки заключённых в Абу-Грейбе — словом, сделал достоянием общественности множество разных историй. Вы говорите, что это была диверсия, то есть, по сути, согласны с Хершем. Байден очень чётко высказался насчёт трубопроводов «Северный поток» — уничтоженного канала поставок энергоресурсов для Европейского союза. Отмечу, что в мейнстримных СМИ стран НАТО заявляли, что разрушить свой же газопровод могла Россия. Так или иначе, Байден сказал: «Это был преднамеренный акт диверсии, и теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь».

— Джо Байден сам говорил, что они положат конец «Северному потоку». Это не моя выдумка, а его слова. А теперь Сеймур Херш подробно объяснил, как именно они это сделали. Для России этот трубопровод — золотая жила. Зачем ей уничтожать его? Разумеется, в этом нет никакого смысла.

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Само собой, я хорошо помню войну в Ираке, которую американскому народу навязали на основании сплошной лжи. Всех, кто выступал против и говорил, что Саддам Хусейн для США не представлял никакой угрозы, не организовывал теракты 11 сентября и не располагал оружием массового уничтожения, клеймили как его сторонников. И такое повторяется снова и снова. Если я выступаю против войны в Ливии, то же самое происходит применительно к Каддафи.

Когда заходит речь о сирийской войне, меня называют сторонником Асада. Я был прав насчёт случаев применения химического оружия в Сирии, насчёт Ливии и насчёт Ирака. Разумеется, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что происходит сейчас.

Соединённые Штаты ведут опосредованную войну на Украине, а теперь они всё активнее бряцают оружием перед Китаем. Почему? Всё дело в экономике. Со времён Корейской войны мы понастроили вокруг Китая четыре сотни военных баз. Где китайские военные базы вокруг Америки? Их нет. На деле мировые террористы — это США...

Не понимаю, почему Европа идёт на поводу... В проигрыше остаётся именно она. Это ведь там выросли цены на топливо и энергию, страдает экономика. И почему она идёт на поводу у гегемона (то есть США), мне непонятно.

Быть может, люди в Европе восстанут против ВПК, против гегемона и навязанного Соединёнными Штатами империализма. Надеюсь, они это сделают, ведь в противном случае их самих ждёт крах, на деле он их настиг уже сейчас. Всё вертится вокруг стремления Соединённых Штатов продавать Европе больше природного газа и энергоносителей. Россия закрывает 40% энергетических потребностей Европы, и американские нефтяные компании хотят получить часть этих денег. Так у кого же в кармане власти США? В нашем правительстве всем заправляют корпорации.

В самой богатой стране (США. — RT) половина жителей принадлежит к бедным или малоимущим слоям населения. 80% живут от зарплаты до зарплаты. 50% наёмных работников зарабатывают $30 тыс. долларов в год или меньше. И это в богатейшей стране на планете!

Мы живём в системе, потерпевшей крах. Дело не в обычной коррумпированности. Люди думают: коррупция в США проявляется только в том, что «Джо Байден устроил сына в совет директоров украинской энергетической компании, куда даже приходить необязательно, да и Трамп сделал то же самое для своего ребёнка». Но мы имеем дело не с обычной коррупцией.

Это коррупция беспрецедентных масштабов, которая влечёт за собой целые войны. Ирак был порождением беспрецедентной коррупции, Ливия, Сирия, теперь Украина, и они (США. — RT) пытаются провернуть то же самое в Китае. Я не знаю, чем всё закончится.

— У вас вызвала хоть какое-то удивление история с китайским аэростатом в небе над Америкой?

— Что бы там власти США ни заявили по поводу китайского аэростата, я поверю в обратное. Они в любом случае солгут. Возможно, они используют этот шар как предлог побряцать оружием перед Китаем. Всё дело в этом. Им нужно убедить американцев в том, что Китай каким-то образом представляет угрозу для США, что Россия представляет угрозу для США, что она срывает наши выборы. Серьёзно?! Если Россия контролирует наши выборы, то непонятно, почему она не устроила переизбрание Дональда Трампа. Однажды ведь получилось, почему не делать так постоянно?

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Вернёмся теперь к китайскому шару. Ну зачем Китаю шпионить за нами с помощью аэростата, когда у страны уже есть спутники, способные выполнять эту задачу?

Власти США используют этот инцидент, чтобы держать американцев в страхе, что позволит им насаждать свою гегемонию и проводить империалистическую политику по всему миру. Вот и всё. Наше правительство и наши СМИ пляшут под дудку военно-промышленного комплекса. Я ничего не сочиняю и не преувеличиваю — именно это и происходит, мы имеем дело с шайкой преступников. США — мафиозное государство. То же самое касается НАТО. Это уже не оборонительный, а наступательный альянс, который порождает войны и обеспечивает экономическую гегемонию. Для чего вообще нужно НАТО? Лишь для того, чтобы гарантировать надёжность энергопоставок и путей перевозки товаров, а также подрывать «Северные потоки» и тому подобное.

— Вы упоминаете тот факт, что военно-промышленный комплекс избавился от Трампа. С учётом того, что подобные силы в рядах Демократической партии, вооружённых сил и ЦРУ могли добиться поражения Трампа, а также, по слухам, причастны к убийствам различных президентов США, как участники акции «Ярость против военной машины» отваживаются на то, чего, кажется, побаивается даже, скажем, Илон Маск? Я говорю о его попытках реформировать Twitter в том, что касается свободы слова и Первой поправки к Конституции США. Что, по-вашему, так страшит других, тогда как вас — нет?

— Не то чтобы мне не страшно. Я знаю, что, как только от нас станет исходить реальная угроза, они начнут... Да это уже происходит — они пишут заказные статьи про меня и заставляют свои подконтрольные СМИ писать заказуху о митинге. В данный момент они пытаются всем доказать, что я маньяк правого толка, а вовсе не тот, кем себя выставляю, — человек левых взглядов, выступающий против войны и за рабочую силу. То есть пытаются меня дискредитировать. Точно так же они поступали с Джулианом Ассанжем, когда втирали всем, что Ассанж сотрудничал с русскими, но, разумеется, это не так. Он лишь занимается тем, что вскрывает военные преступления власть имущих.

Я боюсь ЦРУ! Разумеется! Они людей убивают. И именно так добиваются своего. Они подорвали трубопроводы «Северных потоков». Устроили госпереворот на Украине в 2014 году, с тем чтобы свергнуть демократически избранного президента. Так что да — если ты окажешься на пути, ЦРУ не задумываясь тебя уберёт.

— Сейчас вы гастролируете со своей стендап-программой параллельно с появлением на телевидении и прямыми эфирами в интернете. Что вы отвечаете критикам, которые прерывают ваши монологи, называя вас апологетом Путина или Си Цзиньпина? Или же все, кто приходит на ваши программы, согласны с вашей идеей про закат американской империи?

— Время от времени такие крикуны действительно попадаются, и тогда я просто благодарю их за то, что раскошелились на билет: «Спасибо, что потратили $30, чтобы прийти покричать на меня. Ценю». Но в целом люди, которые ходят на мои шоу, во многом солидарны со мной. Они всё уже понимают, поэтому и покупают билеты. Не то чтобы я внезапно появляюсь на какой-то стендап-площадке и люди понятия не имеют, кто это вообще на сцене. Они знают, что это моё шоу, и приходят целенаправленно.

Моя аудитория всё понимает. И, к слову, мои зрители — это срез всей Америки. Среди них есть и хиппи, и люди правого толка, и члены профсоюзов, и сторонники Трампа, и те, кто когда-то голосовал за Обаму, и сторонники Берни Сандерса, и либертарианцы — представлены все Соединённые Штаты. А всё потому, что людям до смерти надоело. А они хотят... Под «они» я подразумеваю олигархов, ведь у нас сейчас олигархия — мы больше не демократическая страна. Это было доказано исследованием Принстонского университета. Воля народа никогда не находит отражения в законах, что говорит мне о том, что у нас олигархия.

— А почему это так принципиально? Почему для вас так важно критиковать так называемых левых в вашей стране (тех, кого крупные американские издания провозглашают левыми)? Критиковать людей, которые прикидываются социалистами, хотя, согласно вашим обвинениям, иногда подкреплённым доказательствами, на самом деле они таковыми не являются?

— Берни Сандерс, Александрия Окасио-Кортес — в Америке таких избирают в правительство для того, чтобы люди продолжали верить, будто кто-то во власти отстаивает их интересы. Но это не так. Это нужно, чтобы держать вас внутри системы.

Берни Сандерс

Gettyimages.ru

© Michael Nigro

Огромное количество людей недовольны системой, они в ней разочаровались — то, что надо для революции. И Берни Сандерсы, Александрии Окасио-Кортес и им подобные нужны именно для того, чтобы поддерживать в вас веру в систему. Не давать вам протестовать. Ни тот, ни другая ни разу, вообще ни разу, не призывали своих сторонников выйти на улицы с протестами против истеблишмента, олигархии или чего бы то ни было. И никогда не призовут. Именно поэтому в своей критике я сосредоточился на подобных персонажах. Это они удерживают способных на революцию людей в рамках партии сторонников войны и противников рабочей силы и системы в целом.

Они заставляют людей верить в то, что всё можно исправить голосованием. Хотя избавиться от системы получится лишь в том случае, если люди вроде Берни Сандерса, Александрии Окасио-Кортес или меня призовут своих последователей выйти на улицы и положить всему этому конец.

Сейчас единственное оружие в арсенале истеблишмента — это способность контролировать дискурс, с тем чтобы вносить раскол между левыми и правыми. Всех сторонников правых взглядов они клеймят фашистами. При этом Демократическая партия недавно сама действовала по заветам фашизма, заблокировав забастовку профсоюза железнодорожных работников. Этим людям, на которых держится вся экономика США, у нас даже не оплачивают больничный.

Задумайтесь только! У нас тысяча военных баз, мы тратим почти $1 трлн в год на военные нужды, но при этом людям, на которых держится наша экономика — работникам железных дорог, — даже не оплачивается больничный. Поэтому они собирались бастовать — и добились бы своего, поскольку их забастовка обрушила бы экономику США. Но демократы во главе с Джо Байденом заблокировали их забастовку и навязали им абсурдный контракт, который те вынуждены были принять. Так что в данный момент Демократическая партия действует как фашисты.

— Понятно. Но они это отрицают. Тогда такой вопрос. Что, если кто-то скажет: «Я не пойду на вашу демонстрацию, поскольку вы сам по сути фашист, потому что Россия — с какой-то стати — не лучше Гитлера и мы должны защищать Украину и смельчака Зеленского, поставляя им военные самолёты, реактивные истребители, различное вооружение и кассетные бомбы»?

— Таким образом они неосознанно используют украинский народ в качестве пушечного мяса. Своими действиями мы спровоцировали реакцию России. Канцлер ФРГ буквально на днях сам это признал. В 2014 году США удалось свергнуть законно избранное правительство Украины. Зачем? А потом был минский протокол — заметьте, мирные соглашения, согласно которым власти Украины должны были прекратить обстреливать русскоговорящих украинцев в восточной части страны — в Донбассе. И как только что признался канцлер ФРГ, соглашение это заключили для того, чтобы предоставить Украине достаточно времени для наращивания вооружённых сил. Чтобы к тому времени, когда Киев снова начнёт обстреливать Донбасс, тем самым спровоцировав российскую военную операцию по защите населения региона, у страны была более сильная армия. И всё это опять-таки обусловлено исключительно экономикой. Тайное стало явным.

Витрины магазина в центре Донецка, повреждённые в результате обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости

© Сергей Аверин

Те, кто утверждает, что я каким-то образом помогаю России, что мне промыли мозги пропагандой, не знают всей предыстории происходящего. Они не знают, что НАТО — это наступательный альянс, который спровоцировал текущие военные действия.

Власти Украины обстреливали и убивали граждан своей же страны, но людям на Западе об этом неизвестно. Они не знают, как всё было, потому что, когда подконтрольные СМИ рассказывают американцам историю Украины, они ведут отсчёт от февраля прошлого года. Люди не знают, чем был вызван данный шаг. Не знают, что власти Украины восемь лет подряд бомбили и убивали жителей Донбасса. Не знают, что правительство в Киеве заодно с нацистами. Самыми настоящими нацистами!

В ходе своей предвыборной кампании Зеленский обещал сплотить людей и нести мир, но стоило ему сесть в президентское кресло, тут же ему начали поступать угрозы со стороны НАТО и украинских нацистов, которые сказали: «Если воцарится мир — убьём». Вот почему мы оказались в сегодняшней ситуации. Люди понятия не имеют, как всё происходило на самом деле.

Называйте меня как хотите, но есть лишь один способ завершить конфликт на Украине — переговоры, и все это понимают. Поэтому нужно прямо сейчас усадить стороны за стол для диалога.

Но НАТО, Джо Байден не хотят переговоров, ему надо, чтобы всё продолжалось и дальше. Он хочет, чтобы на Украине продолжали погибать люди и экономика России истощалась. Только вот этот план не работает.

В итоге из-за наших действий Россия всё больше сближается с Китаем, и они станут новым экономическим центром мира, серьёзной экономической силой. Нефтедоллары иссякнут, а значит, американская валюта потеряет свой статус резервной. Это настоящая катастрофа для США, НАТО и Европы. Поэтому я не понимаю, почему люди никак не очнутся. Хотя это можно объяснить — потому что им не показывают передач вроде вашей или не дают услышать голоса вроде моего. Они слышат лишь голоса поддерживающих войну СМИ, купленных военно-промышленным комплексом (США. — RT).

Полное интервью с Джимми Дором смотрите на сайте RTД.