«Призвали Генсека ООН выполнить свои обязательства»: Лавров — о неразблокировке экспорта российских удобрений и зерна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочей поездкой в Аммане. Глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Они обменялись оценками по ситуации в Сирии, обсудили работу астанинского формата, а также уделили внимание вопросу палестино-израильского урегулирования. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.