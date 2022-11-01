«Экологически дружественные» пожертвования: кто может стоять за финансированием активистов Just Stop Oil

Атаки на картину Ван Гога и восковую фигуру Карла III сделали знаменитым движение Just Stop Oil. Кто эти люди и чем они занимаются?

О движении Just Stop Oil и его деятельности вы уже, наверное, наслышаны по тому или иному поводу: они то восковую фигуру короля Великобритании Карла III в лондонском музее мадам Тюссо тортом измажут, то знаменитые «Подсолнухи» Винсента Ван Гога супом обольют, то к дорожному покрытию себя приклеят, чтобы перекрыть движение, то крупные спортивные мероприятия сорвать попытаются…

Эта группа защитников окружающей среды существует меньше года, но своими скандальными действиями успела наделать уже немало шума в СМИ. Кто же финансирует это шоу?

Пожертвования с углеродным следом

С момента начала своей деятельности в феврале 2022 года экоактивистская группа гражданского сопротивления провела широкий спектр протестных акций, направленных на привлечение внимания. Это спровоцировало активную дискуссию в СМИ о том, оправдывают ли цели их средства и имеют ли хоть какую-то доказательную базу катастрофические прогнозы этих активистов о полномасштабном разрушении планеты, которое наступит в ближайшем будущем, если правительства стран во всём мире немедленно и навсегда не откажутся от традиционных источников энергии.

Однако важнейшие вопросы о происхождении и об источниках финансирования Just Stop Oil по большей части опускаются даже в критических репортажах, что невероятно опрометчиво, учитывая, как быстро эта группа стала известной в мейнстриме. Но ответы на эти вопросы лежат на поверхности и вызывают серьёзную обеспокоенность относительно реальных целей группы, а также интересов, которым служит её активистская деятельность.

Начнём с того, что, хотя финансовые аспекты Just Stop Oil практически непрозрачны, на сайте группы сторонникам предлагают сделать пожертвование через Ethereum. По некоторым подсчётам, каждый перевод с использованием этой криптовалюты создаёт 34 кг CO2 — примерно столько же энергии сжигает среднестатистическое американское домохозяйство за два с половиной дня. Таким образом, Ethereum ежегодно в целом потребляет больше энергии, чем вся Дания.

В сентябре было заявлено об изменениях, которые, согласно заверениям, сократят выбросы углекислого газа (от Ethereum) более чем на 99%. Однако криптоэксперты, к которым обратилось ведущее технологическое издание The Verge, сильно сомневаются, что это будет достигнуто. Как минимум получается, что первые семь месяцев своего существования группа Just Stop Oil полагалась на тайные пожертвования с использованием криптовалюты, оставляющей огромный углеродный след.

На данный момент единственный публично подтверждённый спонсор Just Stop Oil — это базирующийся в США Climate Emergency Fund, который выдаёт гранты и финансирование зелёным движениям и организациям по всему миру. Его возглавляет Эйлин Гетти, наследница состояния Гетти, оцениваемого в $5,4 млрд, которое заработано благодаря нефтяной компании этой семьи. В результате появились многочисленные обвинения в том, что отрасль ископаемого топлива спонсирует Just Stop Oil, чтобы дискредитировать экоактивизм.

Gettyimages.ru

© Araya Diaz/Project Angel Food

Нет доказательств того, что у Гетти есть какой-либо финансовый интерес к ископаемому топливу или что ей было бы выгодно, чтобы резонансные действия группы Just Stop Oil настроили общественность против зелёных идей и активистов. Вообще, создаётся впечатление, что она искренне настроена использовать своё огромное состояние для того, чтобы противодействовать традиционной энергетической отрасли. Многие крупные протестные группы защиты окружающей среды извлекли пользу из её щедрых пожертвований, в том числе спорное движение Extinction Rebellion (XR).

Фантазии основателя об изнасилованиях

То, что движения Just Stop Oil и XR получают сотни тысяч долларов из одного источника, примечательно по нескольким причинам. Необузданную тактику обоих движений часто сравнивают с тактикой другой группы экоактивистов под названием Insulate Britain. И это неудивительно, учитывая, что на все три непосредственное влияние оказал один и тот же человек, Роджер Халлам, который также способствовал их основанию.

Апокалиптические взгляды Халлама на вопрос климата изложены в его сумбурном, не поддающемся пониманию «манифесте» на 12 200 слов. В этом смахивающем на безумное порождение горячечного бреда тексте он предсказывает, что в следующие 30 лет погода будет «уничтожена», что приведёт к «голоду и краху нашего общества», а также к «войне и насилию, убийству молодых мужчин и изнасилованию молодых женщин в глобальном масштабе».

Его первоначальный труд был ещё более маниакальным и зацикленным на изнасилованиях. Среди воображаемых Халламом сценариев был, например, такой: изменение климата приводит к тому, что «банда парней» вламывается в дом читателя, «требуя еды», а затем «замечает вашу мать, вашу сестру, вашу девушку» и «насилует её на кухонном столе». Этот и другие отрывки были удалены из-за осуждения в СМИ.

Халлам написал свой «манифест», находясь в тюрьме за нарушение условий освобождения под залог после неоднократных попыток летом 2019 года помешать работе лондонского аэропорта Хитроу при помощи гражданских беспилотников. Изначально этот план был одобрен движением XR, но затем от него отказались. Однако Халлама это не обескуражило — он просто создал новую организацию, Heathrow Pause, чтобы всё равно провести данную акцию.

Сорвать хотя бы один полёт или как-то нарушить работу аэропорта в рамках этого протеста не удалось. Однако это привело к задержанию, преследованию, а в некоторых случаях и заключению под стражу его организаторов.

Роджер Халлам

Legion-Media

© Roland Hoskins

После этого эпизода — уже в следующем году — была акция, в ходе которой участники Beyond Politics (ещё одна группа, основанная Халламом) врывались в лондонские офисы различных НПО, включая Amnesty International и Гринпис, заливали стены и полы краской и требовали, чтобы эти организации приказали своим членам «восстать против правительства». В результате группа XR разорвала с Халламом все связи.

Несмотря на видимость прекращения сотрудничества с Халламом, в XR продолжили использовать разработанные им стратегии нарушения спокойствия, многие из которых ставят под угрозу общественную безопасность и сопряжены с высоким риском негативной реакции общественности на данную группу и экоактивизм в целом. По официальной версии, отказ XR от акции в отношении Хитроу продиктован именно этими опасениями. А может, дело в том, что крупнейший спонсор этого «восстания», коим является миллиардер, управляющий хедж-фонда Кристофер Хон, имеет в капитале этого аэропорта долю в размере €730 млн.

globallookpress.com

© Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Все дороги ведут к Соросу

Прибыль хедж-фондам приносит хаос. Нагляднейший пример — финансовый кризис сентября 1992 года, так называемая чёрная среда. Тогда, продавая фунт стерлинга без покрытия, Quantum Fund за один день получил $1,8 млрд, а его владелец Джордж Сорос — прозвище Человек, Который Сломал Банк Англии.

XR — как и Stop Big Oil, и Insulate Britain, и, похоже, любая группа, основанная Халламом, — сеет хаос. И может оказаться не простым совпадением то, что по крайней мере первая из них, по подтверждённой информации, получала деньги от пресловутых соросовских фондов «Открытое общество»* (OSF).

В августе 2019 года в распоряжение независимого исследователя попали внутренние документы XR, связанные с её финансированием. Они показали, что в первый год работы группа получила по меньшей мере $1 млн. Цифра могла быть и значительно больше, поскольку общий объём пожертвований OSF (в отличие от всех остальных спонсоров) не приводился. Видимо, эту сумму в XR держат в секрете даже от своих.

Другие документы, опубликованные исследователем, ещё показательнее. Составленный XR «обзор» собственной деятельности излагает её «цели», в которые входит демонстрировать «радикальным людям (и в международном масштабе), что можно и с «невозможным» планом осуществить бунт… также поддерживать волнения в дальнейшем».

В других частях «обзора» активистов XR призывают «тестировать прототипы, готовясь к предстоящему структурному краху режимов западных демократий… таким образом закладывая фундамент для преобразования общества». Возможно, Халлама использовали, чтобы он предложил такие «прототипы», а затем отбросили в сторону, когда он слишком поторопился и поставил под угрозу деловые интересы спонсоров XR.

Материал предоставлен в переводе. Оригинальный текст читайте на RT.com

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.