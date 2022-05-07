Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в районе населённого пункта Воеводовка в Луганской Народной Республике.

«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населённого пункта Воеводовка», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, «этот бессмысленный акт самопожертвования, вероятно, был направлен на возвращение потерянных огневых позиций». 

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.

По данным следствия, украинские военные 4 мая обстреляли колонны автомобилей с беженцами на дороге около посёлка Старый Салтов в Харьковской области.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения.

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