СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев под Харьковом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.

«В Главном следственном управлении СК России в связи с обстрелом колонны беженцев возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих ВС Украины и иных украинских воинских формирований», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, украинские военные 4 мая обстреляли колонны автомобилей с беженцами на дороге около посёлка Старый Салтов в Харьковской области.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения.

Ранее РИА Новости сообщило, что колонна беженцев, состоящая из десятков машин, подверглась обстрелу со стороны украинского блокпоста в Харьковской области.