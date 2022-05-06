Минобороны России: ВСУ и националисты окапываются на химпредприятиях в Донбассе

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и нацбатальоны окапываются на химпредприятиях в Донбассе.

«Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения Вооружённых сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны», — сказал он.

Так, по словам Мизинцева, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке (ЛНР) боевики разместили тяжёлое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей.

При этом, по его словам, националисты обстреливают из РСЗО населённые пункты и провоцируют Вооружённые силы России на ответный удар.

Кроме того, неонацисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций.

Ранее Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует 6 мая совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российские ВС.