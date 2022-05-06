Минобороны: в Харьковской области боевики пытались прикрыться гражданскими при наступлении

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Боевики украинских формирований в Харьковской области собрали местных жителей и, прикрываясь людьми, как «живым щитом», двигались в сторону подразделений российских войск, сообщили в Минобороны России. Часть личного состава боевиков была уничтожена, остальные разбежались, мирные граждане не пострадали, отметили в ведомстве.
Минобороны: в Харьковской области боевики пытались прикрыться гражданскими при наступлении
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Сегодня в Харьковской области в населённом пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми, как «живым щитом», выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

В результате «точечного огневого воздействия» нанесено поражение украинским националистам.

«Подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подытожили в оборонном ведомстве.

5 мая стало известно, что спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области.

В лесистой местности вооружённая группа боевиков двигалась в сторону позиций российских войск. Спецназовцы сначала предложили диверсантам сдаться, а когда те стали стрелять, заблокировали их с флангов и уничтожили вместе с командиром.

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