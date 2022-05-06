Президент Казахстана Токаев объявил выговор послу в Египте из-за его заявлений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте Кайрату Ламу Шарифу в связи с его публикацией в соцсетях, в которой он предложил переименовать Казахстан и столицу республики.

Как сообщило РИА Новости, дипломат 4 мая опубликовал в Facebook* пост с призывом избавиться от «спорных названий времён СССР и царской России». В частности, посол предложил переименовать Республику Казахстан в Казахское государство, а также вернуть Нурсултану название Астана.

6 мая казахстанский лидер объявил дипломату выговор в связи с несоблюдением одного из пунктов этического кодекса госслужащих.

По данным агентства, теперь эта запись отсутствует на странице дипломата.

Ранее Токаев заявил, что «языковые патрули» в республике организованы провокаторами.

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