Токаев заявил, что «языковые патрули» в Казахстане организованы провокаторами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «языковые патрули» в республике организованы провокаторами.

«Имеющиеся факты так называемых языковых патрулей — это всё провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана», — цитирует Токаева РИА Новости.

По его словам, это организовали профессиональные провокаторы, действующие по заданию спецслужб.

Токаев объяснил, что такие действия на языке спецслужб называются «активными мероприятиями».

«И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — сказал он.

В прошлом году житель Казахстана опубликовал в сети серию видеороликов, на которых запечатлены конфликты, произошедшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и общественного питания не смогли обслужить на государственном языке.

В августе 2021 года сообщалось, что МВД Казахстана проводит проверку видеозаписей, опубликованных участниками так называемых языковых патрулей.

Подробнее — в материале RT.