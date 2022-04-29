Токаев заявил, что «языковые патрули» в Казахстане организованы провокаторами

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «языковые патрули» в республике организованы провокаторами.
Токаев заявил, что «языковые патрули» в Казахстане организованы провокаторами
  • РИА Новости

«Имеющиеся факты так называемых языковых патрулей — это всё провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана», — цитирует Токаева РИА Новости

По его словам, это организовали профессиональные провокаторы, действующие по заданию спецслужб.

Токаев объяснил, что такие действия на языке спецслужб называются «активными мероприятиями».

«И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — сказал он.

В прошлом году житель Казахстана опубликовал в сети серию видеороликов, на которых запечатлены конфликты, произошедшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и общественного питания не смогли обслужить на государственном языке.

В августе 2021 года сообщалось, что МВД Казахстана проводит проверку видеозаписей, опубликованных участниками так называемых языковых патрулей. 

Подробнее — в материале RT.

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