В Минобороны России сообщили об уничтожении в ЛНР самолётов Су-25 и МиГ-29 ВСУ

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Российские средства ПВО поразили в ЛНР украинские самолёты Су-25 и МиГ-29, а также четыре ракеты «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России сообщили об уничтожении в ЛНР самолётов Су-25 и МиГ-29 ВСУ
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также сообщалось, что российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300.

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