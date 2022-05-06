В Минобороны России сообщили об уничтожении в ЛНР самолётов Су-25 и МиГ-29 ВСУ
- AP
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что российские военные уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Также сообщалось, что российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300.