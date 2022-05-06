В Минобороны России сообщили об уничтожении в ЛНР самолётов Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Российские средства ПВО поразили в ЛНР украинские самолёты Су-25 и МиГ-29, а также четыре ракеты «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

AP