В Донецке сообщили о ранении подростка при обстреле города со стороны ВСУ
«Поступила информация о ранении мальчика-подростка 2009 года рождения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу улица Львовская, 65», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа на тему преступлений украинских военных против мирного населения.
Российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, которые работают на месте и получают соответствующую информацию из первых рук.