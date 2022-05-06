В Донецке сообщили о ранении подростка при обстреле города со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили о ранении подростка, пострадавшего при обстреле Донецка со стороны украинской армии.

«Поступила информация о ранении мальчика-подростка 2009 года рождения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу улица Львовская, 65», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа на тему преступлений украинских военных против мирного населения.

Российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, которые работают на месте и получают соответствующую информацию из первых рук.