Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН на тему преступлений украинских военных

Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа на тему преступлений украинских военных.

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что заседание будет посвящено преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения.

По его словам, российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, которые работают на месте и получают соответствующую информацию из первых рук.

Ранее в ООН рассказали о сотрудничестве с Москвой и Киевом по эвакуации мирных лиц с «Азовстали».