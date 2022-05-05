Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН на тему преступлений украинских военных

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Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа на тему преступлений украинских военных.

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что заседание будет посвящено преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения.

По его словам, российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, которые работают на месте и получают соответствующую информацию из первых рук.

Ранее в ООН рассказали о сотрудничестве с Москвой и Киевом по эвакуации мирных лиц с «Азовстали».

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