Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН на тему преступлений украинских военных
Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что заседание будет посвящено преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения.
По его словам, российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, которые работают на месте и получают соответствующую информацию из первых рук.
Ранее в ООН рассказали о сотрудничестве с Москвой и Киевом по эвакуации мирных лиц с «Азовстали».