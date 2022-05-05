МО: ВСУ разместили артиллерийские установки на территории городской больницы Харькова

Украинские военные оборудовали два склада с боеприпасами и разместили артиллерийские установки на территории городской больницы в Харькове. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на территории городской клинической больницы №8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов, при этом персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение», — заявил Мизинцев.

Также националисты оборудовали опорный пункт на территории детской больницы в Лисичанске.

Ранее стало известно, что украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске.