Кадыров сообщил об отправке на Украину нового отряда добровольцев из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новый отряд добровольцев отправился на Украину.
Кадыров сообщил об отправке на Украину нового отряда добровольцев из Чечни
  • РИА Новости

«Боец из добровольческого отряда на этом видео всё по делу сказал: сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться — их будут уже миллионы. Это я и утверждал всегда», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя прикреплённое к посту видео.

Как сообщил Кадыров, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что проведение второго этапа специальной военной операции необходимо на всей территории Украины.

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