Кадыров сообщил об отправке на Украину нового отряда добровольцев из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новый отряд добровольцев отправился на Украину.

«Боец из добровольческого отряда на этом видео всё по делу сказал: сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться — их будут уже миллионы. Это я и утверждал всегда», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя прикреплённое к посту видео.

Как сообщил Кадыров, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что проведение второго этапа специальной военной операции необходимо на всей территории Украины.