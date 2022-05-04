Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение второго этапа специальной военной операции необходимо на всей территории Украины.

«Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины», — сказал Кадыров в своём обращении в Telegram.

По его словам, поступающее на Украину иностранное оружие продаётся местным жителям.

«Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — добавил он.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.