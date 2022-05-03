Кадыров заявил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.

«Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за Луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной Адлер) провели масштабное наступление по всей линии фронта», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он отметил, что наступление шло по линии от завода «Заря» до населённого пункта Воеводовка.

По его словам, противник был отброшен на значительное расстояние.

Глава Чечни добавил, что украинские войска применили артиллерию по своим позициям.

Ранее Кадыров заявил, что весь город Попасная в ЛНР «скоро будет свободным», а городская Рада станет служить интересам рабочего класса, а «не прислуживать бандеровцам».

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