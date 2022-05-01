Кадыров: скоро весь город Попасная в ЛНР будет свободным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что весь город Попасная в Луганской Народной Республике «скоро будет свободным», а городская Рада будет служить интересам рабочего класса, а «не прислуживать бандеровцам».

«Первое мая. День трудящегося народа. Здание Рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут. Наш дорогой брат Даниил Мартынов вместе с бойцами чеченского спецназа зачищает город от нацистских недобитков. Скоро весь город будет свободным», — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер добавил, что люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами.

«Мирная жизнь будет царить везде. И это касается не только данного населенного пункта, но всех городов и сёл ДНР И ЛНР», — добавил он.

30 апреля Народная милиция ЛНР сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.