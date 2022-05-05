В ЛНР рассказали об угрозах чиновникам освобождённых городов и сёл от украинских диверсантов

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко рассказал в стриме RT «Летучка» об угрозах чиновникам освобождённых городов и сёл от украинских диверсантов.

«В освобождённых пунктах фиксируем много радикалов, националистов. Диверсионные группы стараются навести панику, хаос на освобождённых территориях. Они работают не против нас (военных. — RT), а против мирных жителей, которые переходят на сторону Луганской Народной Республики. Запугивают жителей, тех, кто пожелал продолжить службу гражданскую, — местных чиновников. Им поступают угрозы по телефону», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Светличное силами чеченских бойцов совместно с подразделениями ЛНР и Минобороны России.