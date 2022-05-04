Американский генерал: военные США с 2015 года обучили более 23 тысяч украинских солдат

Американский генерал Джозеф Хилберт заявил, что военные инструкторы из Соединённых Штатов обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на брифинге Пентагона.

«С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тыс. солдат Вооружённых сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад», — сказал он, отметив, что американская сторона участвовала в обучении украинцев с 2015 года.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.