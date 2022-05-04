Российские военные уничтожили шесть подстанций для поставок ВСУ западного вооружения

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Российские военные высокоточным оружием большой дальности поразили шесть тяговых электроподстанций, которые использовались для передачи Украине оружия из стран Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные уничтожили шесть подстанций для поставок ВСУ западного вооружения
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатки, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новой Дмитровки, а также склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники в районе Новоалександровки.

Ранее стало известно, что российская артиллерия поразила 3 мая 11 пунктов управления украинских войск.

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