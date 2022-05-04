Российские военные уничтожили шесть подстанций для поставок ВСУ западного вооружения

Российские военные высокоточным оружием большой дальности поразили шесть тяговых электроподстанций, которые использовались для передачи Украине оружия из стран Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатки, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новой Дмитровки, а также склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники в районе Новоалександровки.

Ранее стало известно, что российская артиллерия поразила 3 мая 11 пунктов управления украинских войск.