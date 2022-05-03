Российская артиллерия поразила 11 пунктов управления украинских войск за день

Российская артиллерия поразила 11 пунктов управления украинских войск во вторник, 3 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщил он.

По его словам, российскими военными было ликвидировано до 190 националистов, а также 31 единица вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».