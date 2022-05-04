Экс-депутат Верховной рады Журавко: южным регионам не место в составе Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил мнение, что южным регионам не место в составе украинского государства.

«Киевский режим уже никогда не вернёт под свой нацистский контроль Херсонскую область. По её пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — сказал он РИА Новости.

Журавко добавил, что будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с Российской Федерацией.

Утром 2 мая в российском оборонном ведомстве проинформировали, что авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов ВСУ, уничтожены до 160 человек и 26 единиц украинской бронетехники.

Также был поражён склад вооружения и боеприпасов в районе населённого пункта Червоное Запорожской области.