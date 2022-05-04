Володин: НАТО готовило Украину к нападению на Россию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию смогло предотвратить «огромную трагедию».
Володин: НАТО готовило Украину к нападению на Россию
  • РИА Новости

«НАТО готовило Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции», — написал Володин в Telegram-канале

Председатель Госдумы также добавил, что сейчас украинцы для Вашингтона — лишь «расходный материал», а национализм стал «государственной идеологией Киева».

Володин также подчеркнул, что если бы президент России не принял решение о начале спецоперации, то военные действия велись бы на территории России. 

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил начать второй этап спецоперации на территории всей Украины.

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