Володин: НАТО готовило Украину к нападению на Россию
- РИА Новости
«НАТО готовило Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции», — написал Володин в Telegram-канале.
Председатель Госдумы также добавил, что сейчас украинцы для Вашингтона — лишь «расходный материал», а национализм стал «государственной идеологией Киева».
Володин также подчеркнул, что если бы президент России не принял решение о начале спецоперации, то военные действия велись бы на территории России.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил начать второй этап спецоперации на территории всей Украины.