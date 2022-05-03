Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры также обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», — добавляется в сообщении.
Ранее Путин провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.