Минобороны показало видео удара российского Су-24 по позициям ВСУ

Минобороны России показало видео, на котором экипаж российского Су-24М поразил замаскированные укреплённые позиции ВСУ.

Авиационную фугасную бомбу сбросили с предельно малой высоты, после чего самолёт совершил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек.

Также министерство сообщило, что российские военные нанесли ракетный удар по логистическому центру в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.

Ударом были уничтожены ангары с БПЛА Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.