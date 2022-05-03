В России возбудили дело против украинского националиста Шилова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова, который сообщил, что «дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать их на месте».

«В социальных сетях было опубликовано видео, на котором украинский националист Владимир Шилов сообщает, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать их на месте. По данному факту в ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ», — сообщило ведомство.

Следственный комитет устанавливает личности всех участников видео.

Как сообщил RT председатель СК Александр Бастрыкин, фигурантами уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине, стали 287 человек. Почти половине из них предъявлены обвинения.

Среди фигурантов бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, а также бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак.