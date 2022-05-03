Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область

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Российские военные доставили более 40 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает Минобороны России.

«Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 40 т гуманитарного груза жителям Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Отмечается, что местные жители получили необходимые лекарства.

В первую очередь помощь предоставляется семьям с детьми.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция к настоящему времени передала Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование и продовольствие.

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