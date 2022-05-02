Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника у острова Змеиный

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника у острова Змеиный
  • РИА Новости

«Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Весёлое Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

В районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха были перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолётов, 112 вертолётов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов», — добавил Конашенков.

Ранее Министерство обороны России опубликовало пуск высокоточных ракет «Оникс» по ангару в районе Одессы с вооружением и боеприпасами, поступившими из США и Европы.

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