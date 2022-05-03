СК возбудил 14 уголовных дел о незаконном привлечении к уголовной ответственности россиян на Украине

Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел о незаконном привлечении к уголовной ответственности российских депутатов, чиновников и юристов СК украинскими правоохранительными органами. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы видим очевидно абсурдные и незаконные решения компетентных органов Украины об уголовном преследовании по надуманным основаниям наших депутатов и других должностных лиц. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие», — сказал Бастрыкин.

При этом большое удивление у главы ведомства вызвало «умение украинской стороны игнорировать реальные преступления против своих мирных граждан».

«Восемь лет Украина и западные страны закрывают глаза на злодеяния украинских силовиков в Донбассе. До сих пор никто не понёс ответственности за массовое убийство людей в одесском Доме профсоюзов», — отметил Бастрыкин.

Полная версия интервью главы СК Александра Бастрыкина — в материале RT в 10:00.