Украинское ГБР сообщило о задержании 12 человек за подготовку протестов в Одессе

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Одессе 12 подозреваемых в подготовке протестов.
Украинское ГБР сообщило о задержании 12 человек за подготовку протестов в Одессе
  • Gettyimages.ru

«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области», — приводит сообщение бюро РИА Новости.

Как заявили в украинском следственном органе, задержанные готовили протесты и «диверсии» на годовщину событий 2 мая в Одессе.

Также утверждается, что у задержанных нашли арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее жительница Одессы рассказала РИА Новости, что жители города «ждут Россию», чтобы добиться справедливости после трагедии в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

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