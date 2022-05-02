В Армении полиция задержала 125 участников протеста, которые перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

«По состоянию на 09:40 (08:40 мск) в участки полиции доставлены 125 участников акции» — сказали там.

Как стало известно ранее, в Ереване полиция начала задержания участников протестной акции.