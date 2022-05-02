Полиция задержала 125 участников протеста, которые перекрывали центральные улицы Еревана

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В Армении полиция задержала 125 участников протеста, которые перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Полиция задержала 125 участников протеста, которые перекрывали центральные улицы Еревана
  • Gettyimages.ru
  • © Hayk Baghdasaryan/Anadolu Agency

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

«По состоянию на 09:40 (08:40 мск) в участки полиции доставлены 125 участников акции» — сказали там.

Как стало известно ранее, в Ереване полиция начала задержания участников протестной акции.

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