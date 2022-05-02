Сотрудница «Азовстали» рассказала о разговорах про «генерала из числа наёмников» на заводе
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Военные приходили и говорили, что у них «там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец», он вроде бы как из наёмников и он лично на связи с Зеленским», — сказала она журналистам, её слова приводит РИА Новости.
1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 гражданских лиц, которые удерживались там украинскими националистами.
28 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного генерала канадской армии.