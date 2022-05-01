Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

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Министерство обороны России сообщило об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 гражданских лиц, которые удерживались там украинскими националистами. Среди вышедших с территории завода есть женщины и дети. Люди, желающие уехать в подконтрольные Киеву районы, переданы представителям ООН и МККК.
Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц
  • AP

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.

Российскими военными и силами ДНР для гражданских был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.

Все освобождённые гражданские были эвакуированы в Безыменное Донецкой Народной Республики, там им предоставили ночлег, питание и предложили медпомощь.

«Эвакуированные российскими военнослужащими с завода «Азовсталь» гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста», — добавили в оборонном ведомстве.

Как ранее напомнили в Кремле, в ситуации вокруг эвакуации с территории завода «Азовсталь» обсуждать нечего: гражданские выходят, а военные складывают оружие, президент России Владимир Путин ясно сказал об этом.

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