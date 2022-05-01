Силовики ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых удерживали ВСУ

Силовики ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых ВСУ удерживали там в качестве живого щита, сообщила Народная милиция республики.

«В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население», — сказали в пресс-службе Народной милиции.

Боец ЛНР уточнил, что эвакуировали около 40 человек.

«Держали в заложниках. Пока наши не выбили, они их не отпускали», — сказал он.

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, весь город Попасная в Луганской Народной Республике «скоро будет свободным».